BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах

Сегодня, 00:19

Долговые обязательства на общую сумму порядка 1314 трлн долларов не учтены на глобальных корпоративных балансах, что допускается действующими практиками бухгалтерского учета, свидетельствует анализ Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Об этом сообщает Интерфакс.

Показатель больше совокупного объема задекларированного долга, составляющего около 10,7 трлн долларов.

Эксперты BIS Клаудио Борио, Роберт МакКоли и Патрик МакГир отмечают, что сложившаяся ситуация объясняется использованием валютных свопов и форвардов, позволяющих инвесторам делать заимствования без необходимости отображения этих инструментов на балансе в качестве долговых обязательств.

Корпорации фактически задействуют свопы и форвардные контракты для заимствования или предоставления кредита, используя средства как для покупки ценных бумаг или активов, так и для хеджирования валютных рисков.

В соответствии с действующими практиками бухучета свопы и форварды относятся к деривативам, и на балансе компаний отображается лишь изменение стоимости базового актива для этих контрактов.

«Это затрудняет оценку объема долга и финансирования, задействованного в этих операциях. Балансы отображают только конечный исход серии транзакций со свопами и форвардами», — отмечается в обзоре BIS.

Проблема в том, что этот забалансовый долг должен быть выплачен своевременно, что само по себе несет риски, отмечают в BIS.

«Однако при действующих практиках учета этот долг не появляется на балансе, он просто не замечается», — говорится в обзоре.

Эксперты BIS отмечают, что такая ситуация несет в себе риски для рыночной ликвидности, особенно в стрессовые для рынка периоды.

Доллар США является основной валютой на рынке валютных свопов и форвардов. Наиболее активными участниками рынка долларовых свопов в первом квартале 2017 года были японские банки, чистые объемы заимствования которых посредством валютных свопов составляли порядка 1 трлн долларов, свидетельствуют данные BIS.