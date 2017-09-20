Новости / Государство

BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах

Сегодня, 00:19
BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах


Долговые обязательства на общую сумму порядка 1314 трлн долларов не учтены на глобальных корпоративных балансах, что допускается действующими практиками бухгалтерского учета, свидетельствует анализ Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Об этом сообщает Интерфакс.

Показатель больше совокупного объема задекларированного долга, составляющего около 10,7 трлн долларов.

Эксперты BIS Клаудио Борио, Роберт МакКоли и Патрик МакГир отмечают, что сложившаяся ситуация объясняется использованием валютных свопов и форвардов, позволяющих инвесторам делать заимствования без необходимости отображения этих инструментов на балансе в качестве долговых обязательств.

Корпорации фактически задействуют свопы и форвардные контракты для заимствования или предоставления кредита, используя средства как для покупки ценных бумаг или активов, так и для хеджирования валютных рисков.

В соответствии с действующими практиками бухучета свопы и форварды относятся к деривативам, и на балансе компаний отображается лишь изменение стоимости базового актива для этих контрактов.

«Это затрудняет оценку объема долга и финансирования, задействованного в этих операциях. Балансы отображают только конечный исход серии транзакций со свопами и форвардами», — отмечается в обзоре BIS.

Проблема в том, что этот забалансовый долг должен быть выплачен своевременно, что само по себе несет риски, отмечают в BIS.

«Однако при действующих практиках учета этот долг не появляется на балансе, он просто не замечается», — говорится в обзоре.

Эксперты BIS отмечают, что такая ситуация несет в себе риски для рыночной ликвидности, особенно в стрессовые для рынка периоды.

Доллар США является основной валютой на рынке валютных свопов и форвардов. Наиболее активными участниками рынка долларовых свопов в первом квартале 2017 года были японские банки, чистые объемы заимствования которых посредством валютных свопов составляли порядка 1 трлн долларов, свидетельствуют данные BIS.

  • Просмотров: 155
Похожие материалы
  • Глобальные инвесторы «сбрасывают» долг США Глобальные инвесторы «сбрасывают» долг США
  • Валютные обязательства бизнеса остаются высокими Валютные обязательства бизнеса остаются высокими
  • Валютные обязательства крупного бизнеса остаются высокими Валютные обязательства крупного бизнеса остаются высокими
  • S&P прогнозирует высокий уровень валютных убытков в РК S&P прогнозирует высокий уровень валютных убытков в РК
  • Правительственный долг РК на конец 2017 года составит около 8,5 трлн Правительственный долг РК на конец 2017 года составит около 8,5 трлн
    • Отзывы читателей
    Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Государство Сегодня, 00:36
    Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Государство Сегодня, 00:32
    Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Государство Сегодня, 00:25
    В Алматы сменились руководители трех управлений В Алматы сменились руководители трех управлений Государство Сегодня, 00:19
    BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах Государство Сегодня, 00:19
    Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль KnowHow 18-09-2017, 08:35
    Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота KnowHow 17-09-2017, 09:06
    Новая технология, использующая магнитные поля и лазеры, позволяет охладить молекулы до крошечных долей градуса выше температуры абсолютного нуля Новая технология, использующая магнитные поля и лазеры, позволяет охладить молекулы до крошечных долей градуса выше температуры абсолютного нуля KnowHow 17-09-2017, 09:06
    Гелеобразный лед - самая легкая форма воды, искусственно созданная учеными Гелеобразный лед - самая легкая форма воды, искусственно созданная учеными KnowHow 16-09-2017, 09:53
    Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования KnowHow 16-09-2017, 09:52
    Благодаря Нурлы жер 677 семей получат квартиры в Атырауской области Благодаря Нурлы жер 677 семей получат квартиры в Атырауской области Государство 16-09-2017, 00:40
    Jaguar Land Rover покоряет водную гладь Jaguar Land Rover покоряет водную гладь Государство 16-09-2017, 00:38
    Австрия раскритиковала идею расширения еврозоны Австрия раскритиковала идею расширения еврозоны Государство 16-09-2017, 00:36
    Асет Исекешев назвал количество открывшихся за время ЭКСПО ресторанов Асет Исекешев назвал количество открывшихся за время ЭКСПО ресторанов Государство 16-09-2017, 00:33
    Без купюр. Visa о безопасности. Выпуск 5 Без купюр. Visa о безопасности. Выпуск 5 Государство 16-09-2017, 00:32
    Машины-монстры: Cavalary 360 - ветряная установка, которая имитирует звук 500 скачущих лошадей Машины-монстры: Cavalary 360 - ветряная установка, которая имитирует звук 500 скачущих лошадей KnowHow 14-09-2017, 08:38
    Создана система искусственного интеллекта, способная создать копию видеоигры по двухминутному видео игрового процесса Создана система искусственного интеллекта, способная создать копию видеоигры по двухминутному видео игрового процесса KnowHow 14-09-2017, 08:37
    Новый канадский радиотелескоп приступил к составлению карты Вселенной Новый канадский радиотелескоп приступил к составлению карты Вселенной KnowHow 14-09-2017, 08:37
    Volkswagen вложит в развитие электромобилей 20 млрд евро Volkswagen вложит в развитие электромобилей 20 млрд евро Государство 14-09-2017, 00:38
    S&P изменило прогноз рейтингов четырех казахстанских компаний S&P изменило прогноз рейтингов четырех казахстанских компаний Государство 14-09-2017, 00:36