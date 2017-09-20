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В Алматы сменились руководители трех управлений

Сегодня, 00:19
В Алматы сменились руководители трех управлений


В Алматы произведен ряд кадровых назначений, сообщает пресс-служба акима города.

Руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы назначен Максат Кикимов.

Кикимов Максат Сакенович ранее занимал должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы. Начинал трудовую деятельность специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала «Альянс банка» г. Алматы. В разное время работал заместителем главного бухгалтера отдела, управления, и.о. главного бухгалтера филиала «Алатау» «Альянс банка», управляющим бэк-офиса, главным бухгалтером Алматинского филиала банка «Астана — финанс», финансовым директором ТОО «Трансервис-Миллениум». Также был начальником управления методологии и автоматизации и бизнес-процессов, главным бухгалтером-членом Правления «Кредит Алтын Банка», заместителем директора Департамента банковских технологий в «Bank RBK», заместителем руководителя КГУ «Управление финансов г. Алматы» и руководителем КГУ «Управление экономики и бюджетного планирования г. Алматы».

Руководителем Управления экономики и бюджетного планирования стал Ильяс Усеров.

Усеров Ильяс Ерикович ранее занимал должность заместителя руководителя Управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

Начинал трудовую деятельность кредитным администратором отдела кредитного администрирования ДБАО «Сбербанка» филиала в г. Алматы, был ведущим специалистом сектора кредитного администрирования ДБАО «Сбербанка» филиала в Алматы. Занимал различные должности в министерстве экономического развития и торговли РК, министерстве экономики и бюджетного планирования РК, был руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Управление архитектуры и градостроительства города возглавил Нурлан Уранхаев.

Уранхаев Нурлан Тельманович ранее занимал должность генерального директора АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры».

Трудовую деятельность начал в 1987 на должности слесаря-монтажника, мастера, прораба участка Семипалатинского монтажного управления треста «Казпромтехмонтаж». В разное время работал генеральным директором, президентом промышленно-финансовой корпорации «Зергер», президентом АО «Аккус», ТОО «Сункар», совместного предприятия АО «Казиркутсклес» и др. Занимал должность заместителя акима Восточно-Казахстанской области. Работал заместителем Председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК, заместителем заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем Председателя правления АО «НК «СПК «Ертіс», заместителем акима Кызылординской области, заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, советником Министра национальной экономики РК.

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