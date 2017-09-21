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Астрономы обнаружили "горячий Юпитер" с титановыми облаками в атмосфере, которые кардинально изменяют климат этой экзопланеты

21-09-2017, 08:47
Астрономы обнаружили "горячий Юпитер" с титановыми облаками в атмосфере, которые кардинально изменяют климат этой экзопланеты


Среди постоянно обнаруживаемых учеными-астрономами экзопланет достаточно часто встречаются столь экзотические, что само их существование вызывает удивление у обычных людей. К примеру, небеса планеты HAT-P-7b "украшены" облаками из рубинов и сапфиров, а поверхность планеты KELT-9b более горяча, нежели поверхность большинства звезд. И недавно ученые заметили нечто странное и в "интерьере" экзопланеты WASP-19b. В верхних слоях атмосферы этого "горячего Юпитера" плавают тонкие облака из диоксида титана, наличие которых оказывает огромное влияние на температурный режим всей планеты.

Планета WASP-19b имеет массу, близкую к массе нашего Юпитера, но она находится гораздо ближе к центральной звезде системы, один оборот вокруг которой планета совершает всего за 19 часов. Такая близость к звезде делает планету WASP-19b очень горячей, температура на ее поверхности колеблется возле отметки в 2000 градусов Цельсия.

Астрономы из Европейской Южной обсерватории наблюдали за планетой WASP-19b более одного года, производя анализ состава ее атмосферы в момент, когда сквозь атмосферу проходит свет от звезды. Молекулы и атомы различных веществ и газов в атмосфере планеты оставляют свой спектральный отпечаток в проходящем свете, давая астрономам возможность произвести их идентификацию. И на основе анализа спектральных данных ученые определили, что туманная атмосфера планеты содержит небольшое количества оксида титана TiO, воды, натрия и некоторых других веществ.

Астрономы обнаружили "горячий Юпитер" с титановыми облаками в атмосфере, которые кардинально изменяют климат этой экзопланеты


Самым интересным в случае экзопланеты WASP-19b стало то, что условия на этой планете не соответствуют ни одной из известных климатических и атмосферных моделей газовых гигантов. Оказалось, что слой окиси титана в атмосфере планеты WASP-19b играет роль, подобную роли озонового слоя атмосферы Земли. Оба этих слоя поглощают свет от звезды, но в отличие от озонового слоя, слой окиси титана высвобождает энергию света в виде тепла прямо в стратосфере планеты. Это, в свою очередь, означает, что верхние слои атмосферы планеты WASP-19b нагреты гораздо сильней, чем ее поверхность. И с этой точки зрения планета WASP-19b является полной противоположностью Земли.

"Окись титана в верхних слоях атмосферы кардинально влияет на климат планеты WASP-19b" - рассказывает Райан Макдоналд (Ryan MacDonald), один из ученых-астрономов, - "Сильный градиент между температурой верхних слоев атмосферы и температурой поверхности приводит к возникновению сильнейших ветров, и уже сейчас можно сказать, что нам известны практически все особенности климата этой "экстремальной" планеты".

И в заключение следует отметить, что астрономы уже в течение минимум десятилетия предполагали, что в атмосферах некоторых газовых гигантов могут находиться мельчайшие частицы оксида титана. И недавние наблюдения за планетой WASP-19b предоставили первые практические подтверждения этого предположения. А дальнейшие наблюдения за планетой WASP-19b и другими подобными планетами, когда они будут найдены, должны дать ученым в руки множество новых данных о явлениях и природе процессов, происходящих на столь экзотических планетах.
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