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Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус, установивший рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей

21-09-2017, 08:47
Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус, установивший рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей


Не так давно мы рассказывали нашим читателям о том, что группа энтузиастов из Италии установила своего рода рекорд, преодолев на электрическом автомобиле Tesla Model S P100D дистанцию в 1078 километров (669,8 мили) на одном заряде аккумуляторных батарей. Однако, это прошлое достижение меркнет в свете последнего достижения компании под названием Proterra. Созданный специалистами компании электрический автобус Catalyst E2 Max преодолел на одном заряде 1 772.21 километров (1 101.2 мили). Такая дистанция является абсолютным рекордом для транспортных средств на электрической тяге, и она существенно превышает предыдущую рекордную дистанцию в 1 631.55 километров (1 013.8 мили), которую удалось пройти на одном заряде экспериментальному одноместному электрическому автомобилю "Boozer".

Рекорд, установленный электрическим автобусом Catalyst E2 Max, был установлен благодаря тому, что на автобус может быть установлена более емкая и массивная аккумуляторная батарея, чем на легковой автомобиль. Батарея автобуса Catalyst E2 Max имеет емкость в 660 кВт*ч, что почти в девять раз больше емкости батареи автомобиля Tesla Model S (75 кВт*ч). Более того, во время рекордного заезда автобус двигался в оптимальных условиях, без пассажиров, без остановок и по идеальному покрытию испытательного полигона. Случись этому автобусу двигаться по городу, перевозя пассажиров, ситуация была бы совершенно иной.

Тем не менее, емкая аккумуляторная батарея и ряд других инновационных технологий, использованных специалистами компании Proterra, позволят автобусу Catalyst E2 Max курсировать по длинным городским маршрутам в течение нескольких часов непрерывно. А кратковременная подзарядка на конечных остановках, производимая во время отдыха или смены водителя, позволит увеличить время нахождения автобуса на маршруте еще минимум на один час.

Первые серийные автобусы Catalyst E2 Max появятся на улицах Лос-Анджелеса уже к концу 2017 года. И в случае успешного прохождения периода опытной эксплуатации такие автобусы могут появиться на улицах и других городов и не только в Соединенных Штатах.

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