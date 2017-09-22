Альтернативный налоговый режим предлагают ввести для МСБ

Сегодня, 00:12

Для малого и среднего бизнеса предлагается ввести режим фиксированного вычета. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе презентации проекта Налогового кодекса в мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Предлагается новый альтернативный режим — режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения 30 процентов своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», — сказал Руслан Даленов.

Тимур Сулейменов презентовал проект Налогового кодекса

Вице-министр также сообщил, что для режима «по упрощенной декларации» требование по размеру дохода станет одинаковым для физических и юридических лиц. В патенте снижается ставка с 2 до 1 процента, для снижения налоговой нагрузки в связи с введением обязательного социального медицинского страхования и обязательных пенсионных взносов работодателей.

Для аграрного сектора также предлагаются стимулирующие меры. Плательщики единого земельного налога не будут плательщиками налога на добавленную стоимость, независимо от размеров оборота. Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда предусмотрено отменить социальный налог на главу, членов и работников крестьянских и фермерских хозяйств.