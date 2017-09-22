Новости / Государство

Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет

Сегодня, 00:21
Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет


Спрос на рынке аренды офисов падает, бизнес-центры для удержания клиентов вынуждены снижать цены. Наиболее сильно подешевела стоимость аренды самых дорогих и самых бюджетных административных помещений. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

Цены на аренду офисов класса, А за январь-август текущего года стали ниже на 0,6% с учетом уровня инфляции. Падение цен в этом сегменте зафиксировано впервые за последние 5 лет, при этом замедление роста наблюдается третий год подряд.

В августе текущего года средняя стоимость аренды офиса класса, А по республике составила 4,1 тыс. тенге за 1 кв. метр.

Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет

Единственный сегмент, цены в котором в этом году выросли, — это офисы класса В, что указывает на то, куда перетек потребительский спрос с более высококлассных помещений.

За 8 месяцев текущего года цены на аренду таких офисов поднялись на 1,8% - и это самый сильный уровень роста в сегменте за последние 3 года. Более значительно спрос на офисы класса В рос в 2014 году (+3,7% за 8 месяцев) и в 2012 году (+16,6% за январь-август).

Аренда офисов класса С и D в этом году теряет популярность — за январь-август ее цена упала на 0,5% и 0,6% соответственно.

Напомним, что нестабильная ситуация в экономике в 2015—2016 годах способствовала тому, что арендаторы переходили от дорогих вариантов к более дешевым, что подстегивало спрос на такого класса помещения. В частности, в прошлом году цены на аренду офисов класса С показали самый высокий темп роста (+1,9%), в 2015 году наиболее активно увеличивались цены на офисы класса D (+10,8%).

Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет

За 8 месяцев 2017 года в сегменте офисов класса, А наиболее резко подешевели помещения в Мангистауской области (+11,7%). В Астане такие офисы стали дешевле на 0,5%, в Алматы, напротив, подорожали на 1,2%.

В сегменте класса В самое значительное падение цен на аренду — также в Мангистауской области (-3,9%). В Астане аренда таких офисов стала стоить дешевле на 1,5%, в Алматы подорожала на 1,8%.

Наиболее значительно офисы класса С подешевели в этом году в Карагандинской области (-0,8%), офисы класса D — в Алматинской области (-6,1%).

Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет

  • Просмотров: 109
Похожие материалы
  • Арендаторы мигрируют из торговых центров Арендаторы мигрируют из торговых центров
  • Коммерческая недвижимость упала в цене Коммерческая недвижимость упала в цене
  • Собственники квартир продолжают поднимать цены на аренду жилья Собственники квартир продолжают поднимать цены на аренду жилья
  • Аренда жилья в Астане начинается от 100 тысяч тенге в месяц Аренда жилья в Астане начинается от 100 тысяч тенге в месяц
  • В Алматы аренда офисов в два раза дороже, чем в среднем по Казахстану В Алматы аренда офисов в два раза дороже, чем в среднем по Казахстану
    • Отзывы читателей
    S&P понизило суверенный рейтинг Китая S&P понизило суверенный рейтинг Китая Государство Сегодня, 00:30
    Google покупает часть бизнеса HTC Google покупает часть бизнеса HTC Государство Сегодня, 00:27
    iOS 11: Новый стандарт и новые возможности iOS 11: Новый стандарт и новые возможности Государство Сегодня, 00:23
    Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет Государство Сегодня, 00:21
    Альтернативный налоговый режим предлагают ввести для МСБ Альтернативный налоговый режим предлагают ввести для МСБ Государство Сегодня, 00:12
    Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную "темную материю" внутри живых клеток KnowHow 20-09-2017, 08:34
    ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы KnowHow 20-09-2017, 08:34
    Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Государство 20-09-2017, 00:36
    Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Государство 20-09-2017, 00:32
    Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Государство 20-09-2017, 00:25
    В Алматы сменились руководители трех управлений В Алматы сменились руководители трех управлений Государство 20-09-2017, 00:19
    BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах Государство 20-09-2017, 00:19
    Компания BMW представляет i Vision Dynamics - будущего конкурента Tesla Model S Компания BMW представляет i Vision Dynamics - будущего конкурента Tesla Model S KnowHow 19-09-2017, 08:35
    Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах KnowHow 19-09-2017, 08:34
    Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль KnowHow 18-09-2017, 08:35
    Создана система позволяющая передавать данные на расстояние до 3 километров устройству, практически не потребляющему энергии Создана система позволяющая передавать данные на расстояние до 3 километров устройству, практически не потребляющему энергии KnowHow 18-09-2017, 08:34
    Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота Компания Rolls-Royce представляет концепт своего нового военного судна-робота KnowHow 17-09-2017, 09:06
    Новая технология, использующая магнитные поля и лазеры, позволяет охладить молекулы до крошечных долей градуса выше температуры абсолютного нуля Новая технология, использующая магнитные поля и лазеры, позволяет охладить молекулы до крошечных долей градуса выше температуры абсолютного нуля KnowHow 17-09-2017, 09:06
    Гелеобразный лед - самая легкая форма воды, искусственно созданная учеными Гелеобразный лед - самая легкая форма воды, искусственно созданная учеными KnowHow 16-09-2017, 09:53
    Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования Астрономы обнаружили карликовую галактику, которая дает представление о виде Вселенной на самой ранней стадии ее существования KnowHow 16-09-2017, 09:52