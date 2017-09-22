iOS 11: Новый стандарт и новые возможности

Сегодня, 00:23

Финальная коммерческая версия iOS 11 доступна для бесплатной загрузки с 19 сентября на все поддерживаемые устройства. Полный список этих устройств включает 22 мобильных гаджета Apple. В него входят смартфоны от iPhone 5s и новее, все модели планшетов iPad Air и iPad Pro, а также iPad 5 поколения, iPad mini и новее, плееры iPod touch 6о поколения. Об этом пишет CNews.ru.

В новой версии ОС платежный сервис Apple Pay может пересылать деньги между пользователями через iMessage и с быстрой идентификацией по Touch ID.

Персональный ассистент Siri в новой iOS 11 получил обновленное голосовое озвучивание и заговорил мужским и женским голосом. Поддержка машинного обучения в новом Siri позволяет помощнику «запоминать» приемы использования приложений владельцем и затем давать ему подсказки. Теперь Siri может автоматически переводить английские слова и фразы на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.

Приложение «Файлы» обзавелось расширенными облачными возможностями. К нему можно подключить такие хранилища как iCloud, Google Drive и Dropbox.

В iOS 11 значительно обновился пункт управления, теперь он настраивается с возможностью добавления или удаления различных пунктов. В дополнение, на iPad здесь также отображается список недавно запущенных приложений.

Нижняя панель, где раньше было закреплено до шести приложений, превратилась в Dock и стала динамической, отображая на iPad в дополнение к закрепленным и недавно открытые приложения. Панель Dock вызывается с любого экрана жестом перетягивания пальца вверх от нижнего края экрана, при этом двойной такой жест откроет пункт управления.

Новый мультиоконный режим позволяет открывать из панели Dock приложения вверху экрана в виде узкой колонки, которую затем можно растянуть в рабочей поверхности в режиме разделенного просмотра окон (Split View) рядом с уже открытым приложением. Деление экрана между приложениями меняется простым перетаскиванием разделительной линии.

На экране iPad в этом режиме можно отображать до 4 приложений, два из которых отображаются в формате Split View, одно выводится сбоку, плюс видеоплеер.

Режим удобен для перетаскивания контента и ссылок между приложениями. Перетаскивание данных также доступно в неоткрытое приложение.

В новой версии появились инструменты расширенное редактирование скриншотов и сканирования документов, при этом система поможет автоматически выровнять строки и абзацы скана, обрезать лишние края.

В предыдущих версиях для захвата экрана iPad или iPhone было необходимо к компьютеру, в новой iOS 11 функция записи автоматически создает видео со всем происходящим на экране.

Редактирование «живых фото» (Live Photos) на основе движущихся картинок позволяет создавать фотографии с эффектом длительной выдержки и «маятника».

В стандартной клавиатуре iOS 11 появился набор текста одной рукой. Символы и знаки в клавиатуре QuickType теперь находятся на одних кнопках, что позволило уменьшить число переключений раскладок. Изменения символов на кнопке производятся скольжением по кнопке сверху вниз.



Apple Pencil позволяет делать моментальные записи в файлах PDF, на скриншотах или непосредственно на экране блокировки с последующим сохранением в «Заметки». Поддерживается рисование и записи в «Заметках», «Почте» и других приложениях. С помощью функции сканирования документов в «Заметках» можно определить документ, выровнять и обрезать края.

ARKit позволяет наводить камеру гаджета на объекты и в режиме реального времени добавлять в изображение движущиеся или меняющие форму элементы. По запросу «arkit» в в App Store уже сейчас доступен ряд интересных приложений, включая IKEA Place, Giphy World или Walking Dead.

Магазин App Store также изменился: он состоит из раздела «Сегодня» с подборкой новых приложений, интервью с разработчиками, а также разделов «Игры» и «Приложения». Изменению также подвергся дизайн страниц приложений, они стали более информативными.

В iOS 11 расширена поддержка новых форматов изображений HEIF и видео HEVC. Картинки и видеоролики в этих форматах гораздо компактнее (в среднем в два раза) без потери качества.

Приложение «Дом» обзавелось поддержкой дополнительных аксессуаров, включая динамики AirPlay 2, которыми теперь можно управлять с помощью Siri.

Для проверки совместимости устройства с iOS 11 надо зайти в «Настройки», выбрать пункт «Об этом устройстве» и просмотреть список несовместимых приложений в списке «Программы».

