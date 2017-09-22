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S&P понизило суверенный рейтинг Китая

Сегодня, 00:30
S&P понизило суверенный рейтинг Китая


Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая до А+ с АА- с прогнозом «стабильный», говорится в сообщении агентства. До этого прогноз был «негативный». Агентство понижает суверенный кредитный рейтинг Китая впервые с 1999 года, пишет РБК.

Краткосрочные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах понижены с А-1+ до А-1. Оценки риска и конвертации также пересмотрены с АА- до А+.

В агентстве полагают, что длительный период кредитного роста привел к увеличению экономических и финансовых рисков страны. Хотя кредитный рост способствовал росту реального ВВП и повышению стоимости активов, в S&P отмечают, что он также «в некоторой степени уменьшил финансовую стабильность» страны.


S&P понизило суверенный рейтинг Китая

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«Мы ожидаем, что рост кредитования в следующие 23 года останется на уровне, который приведет к постепенному росту финансовых рисков», — отметили в S&P. Как подчеркнули в агентстве, «стабильный» прогноз отражает уверенность в том, что Пекин сможет обеспечить устойчивые экономические показатели на протяжении следующих 34 лет. Рост реального ВВП на душу населения останется на уровне более 4% в год даже при замедлении роста государственных инвестиций.

В агентстве отметили, что могут повысить рейтинг Пекина, если кредитный рост замедлится и будет оставаться значительно ниже текущих ставок при сохранении реального роста ВВП «на здоровом уровне». Тогда, полагают в S&P, риски финансовой стабильности и роста в среднесрочной перспективе уменьшатся. Но если Пекин станет предпринимать меньше усилий по преодолению растущих финансовых рисков и позволит кредитному росту разогнаться для поддержания роста экономики, в дальнейшем прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения.

В S&P ожидают, что в 2017 году ВВП на душу населения в Китае составит 8,3 тыс. долларов, а к 2019 году этот показатель возрастет до 10 тыс. долларов. Госдолг с 2017 по 2020 год будет расти на 2,44,9% ВВП, а к 2020 году общий госдолг составит 46% от ВВП страны.

В конце мая суверенный кредитный рейтинг Китая пересмотрело агентство Moody’s: он был понижен с Aa3 до A1 со стабильным прогнозом. Тогда отмечалось, что агентство впервые пересмотрело рейтинг этой страны с 1989 года.

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