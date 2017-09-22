Новости / KnowHow

Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно

Вчера, 08:04
Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно


После того, как в июне этого года самый большой на сегодняшний день в мире самолет впервые покинул свой ангар, отношение некоторых скептиков к этому инновационному проекту изменилось на противоположное. И для тех людей, которые теперь наблюдают за развитием проекта Stratolaunch, имеется интересная новость - буквально на днях были запущены все шесть огромных двигателей этого гигантского самолета. А производилось все это в рамках программы наземных испытаний, после которых самолет сможет впервые подняться в воздух, что, согласно планам, должно произойти в 2019 году.

Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно


Напомним нашим читателям, что компания Stratolaunch является одной из нескольких компаний, занимающихся разработкой системы высотных космических запусков, запусков грузов в космос при помощи ракет, поднятых на большую высоту при помощи специального самолета-носителя. Проект Stratolaunch находится в разработке уже семь лет и последние испытания являются важной вехой на пути реализации этого проекта.

На самолете Stratolaunch, размах крыльев которого составляет 117 метров, сейчас установлены шесть турбореактивных двигателей Pratt & Whitney, которые были сняты с двух авиалайнеров Boeing 747-400 и восстановлены практически до их первозданного вида. Двигатели установлены по три на одном крыле и каждый из них имеет свою собственную систему подачи топлива, систему управления и прочие системы, которые позволяют пилотам управлять работой каждого двигателя индивидуально.

Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно


Недавние испытания были проведены в три этапа, "сухой тест", когда двигатели вращались за счет подаваемой извне энергии, "влажный тест", когда во вращающиеся двигатели подавалось топливо, и, наконец, полный тест, когда каждый из двигателей был запущен в нормальном режиме и проработал какое-то время на холостых оборотах.

"За следующие несколько месяцев мы продолжим гонять двигатели самолета на разных режимах и разной мощности. И испытания на максимальной мощности мы проведем уже ближе к сроку начала полетов" - рассказывает Джин Флойд (Jean Floyd), президент компании Stratolaunch.
  • Просмотров: 58
Похожие материалы
  • Проведены первые испытания реактивного двигателя, полностью изготовленного при помощи 3D-печати Проведены первые испытания реактивного двигателя, полностью изготовленного при помощи 3D-печати
  • Stratolaunch, самый большой в мире самолет, впервые покинул ангар Stratolaunch, самый большой в мире самолет, впервые покинул ангар
  • Китай проводит успешные испытания очередного улучшенного опытного образца стелс-истребителя пятого поколения J-31 Китай проводит успешные испытания очередного улучшенного опытного образца стелс-истребителя пятого поколения J-31
  • Компания SpaceX проводит успешные испытания модернизированного двигателя ракеты Falcon 9 Компания SpaceX проводит успешные испытания модернизированного двигателя ракеты Falcon 9
  • Самый большой в мире самолет впервые взлетит в 2016 году Самый большой в мире самолет впервые взлетит в 2016 году
    • Отзывы читателей
    Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно KnowHow Вчера, 08:04
    Камеры видеонаблюдения - одно из уязвимых мест систем безопасности и внутренних компьютерных сетей Камеры видеонаблюдения - одно из уязвимых мест систем безопасности и внутренних компьютерных сетей KnowHow Вчера, 08:04
    Новая оптико-волновая технология позволяет скрыть объекты из непрозрачных материалов Новая оптико-волновая технология позволяет скрыть объекты из непрозрачных материалов KnowHow Вчера, 08:04
    S&P понизило суверенный рейтинг Китая S&P понизило суверенный рейтинг Китая Государство Вчера, 00:30
    Google покупает часть бизнеса HTC Google покупает часть бизнеса HTC Государство Вчера, 00:27
    iOS 11: Новый стандарт и новые возможности iOS 11: Новый стандарт и новые возможности Государство Вчера, 00:23
    Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет Государство Вчера, 00:21
    Альтернативный налоговый режим предлагают ввести для МСБ Альтернативный налоговый режим предлагают ввести для МСБ Государство Вчера, 00:12
    Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус, установивший рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус, установивший рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей KnowHow 21-09-2017, 08:47
    Астрономы обнаружили Астрономы обнаружили "горячий Юпитер" с титановыми облаками в атмосфере, которые кардинально изменяют климат этой экзопланеты KnowHow 21-09-2017, 08:47
    Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную "темную материю" внутри живых клеток KnowHow 20-09-2017, 08:34
    ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы KnowHow 20-09-2017, 08:34
    Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Государство 20-09-2017, 00:36
    Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Государство 20-09-2017, 00:32
    Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Государство 20-09-2017, 00:25
    В Алматы сменились руководители трех управлений В Алматы сменились руководители трех управлений Государство 20-09-2017, 00:19
    BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах BIS: Долги объемом $1314 трлн не учтены на корпоративных балансах Государство 20-09-2017, 00:19
    Компания BMW представляет i Vision Dynamics - будущего конкурента Tesla Model S Компания BMW представляет i Vision Dynamics - будущего конкурента Tesla Model S KnowHow 19-09-2017, 08:35
    Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах Automatica - оркестр промышленных роботов, играющих на ударных, гитаре, фортепьяно и других инструментах KnowHow 19-09-2017, 08:34
    Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль Машины-монстры: E-Dumper - самый большой в мире электрический автомобиль KnowHow 18-09-2017, 08:35