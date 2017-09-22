Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно

Вчера, 08:04После того, как в июне этого года самый большой на сегодняшний день в мире самолет впервые покинул свой ангар, отношение некоторых скептиков к этому инновационному проекту изменилось на противоположное. И для тех людей, которые теперь наблюдают за развитием проекта Stratolaunch, имеется интересная новость - буквально на днях были запущены все шесть огромных двигателей этого гигантского самолета. А производилось все это в рамках программы наземных испытаний, после которых самолет сможет впервые подняться в воздух, что, согласно планам, должно произойти в 2019 году.Напомним нашим читателям, что компания Stratolaunch является одной из нескольких компаний, занимающихся разработкой системы высотных космических запусков, запусков грузов в космос при помощи ракет, поднятых на большую высоту при помощи специального самолета-носителя. Проект Stratolaunch находится в разработке уже семь лет и последние испытания являются важной вехой на пути реализации этого проекта.На самолете Stratolaunch, размах крыльев которого составляет 117 метров, сейчас установлены шесть турбореактивных двигателей Pratt & Whitney, которые были сняты с двух авиалайнеров Boeing 747-400 и восстановлены практически до их первозданного вида. Двигатели установлены по три на одном крыле и каждый из них имеет свою собственную систему подачи топлива, систему управления и прочие системы, которые позволяют пилотам управлять работой каждого двигателя индивидуально.Недавние испытания были проведены в три этапа, "сухой тест", когда двигатели вращались за счет подаваемой извне энергии, "влажный тест", когда во вращающиеся двигатели подавалось топливо, и, наконец, полный тест, когда каждый из двигателей был запущен в нормальном режиме и проработал какое-то время на холостых оборотах."За следующие несколько месяцев мы продолжим гонять двигатели самолета на разных режимах и разной мощности. И испытания на максимальной мощности мы проведем уже ближе к сроку начала полетов" - рассказывает Джин Флойд (Jean Floyd), президент компании Stratolaunch.