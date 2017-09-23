"Умные" покрышки компании Continental будут сами приспосабливаться к изменениям дорожных условий

23-09-2017, 08:34Любые автомобили, начиная от самых дешевых и заканчивая суперкарами, выпускаемыми ограниченными партиями, соприкасаются с дорогой только покрышками их колес. Эти черные круглые штуки, которые несут ответственность за передачу усилия от двигателя к дорожному полотну, за ускорение и торможение автомобиля, являются самым "слабым звеном" трансмиссии. И если на автомобиле установлены не соответствующие ему покрышки или давление внутри колес не соответствует оптимальному, это проявляется не только в увеличении расхода топлива, это влияет и на безопасность движения, уровень которой может снижаться от 20 до 90 процентов в зависимости от режима движения и текущих дорожных условий.Решением описанных выше проблем могут стать "умные" покрышки, способные следить не только за собственным состоянием, но и автоматически подстраиваться под изменения дорожных условий. Именно такие "умные" покрышки были продемонстрированы компанией Continental на Франкфуртском Автосалоне в этом году. В основе покрышек ContiSense и ContiAdapt лежит технология встраиваемых датчиков REDI, разработанная в 2014 году и уже используемая в серийных покрышках серий ContiSeal и ContiSilent.Под протектором покрышки ContiSense находится непрерывный слой датчиков, которые постоянно измеряют величину деформации покрышки и ее температуру. Собираемые этими датчиками данные передаются в бортовой компьютер автомобиля через Bluetooth или при помощи специального приемника, снимающего сигнал через токопроводящие участки резины покрышки. Прямо сейчас такая система позволяет уведомить водителя о проколе еще до того времени, как давление в покрышке начнет опасно снижаться. А в ближайшем времени специалисты компании Continental закончат доработку системы, после чего она путем анализа температуры и деформации сможет определять наличие льда, снега или воды на дорожном покрытии.Система ContiSense является пассивной, т.е. она может только предупреждать водителя о каких-либо проблемах. Система же ContiAdapt является активной и в ее возможности входит выполнение определенных превентивных действий. Эта система при помощи изменения давления внутри шины и изменения ширины протектора может выбрать оптимальную для текущего режима движения площадь контакта покрышки с дорогой. Сейчас технология ContiAdapt может оперировать лишь четырьмя "предустановленными" наборами параметров, подходящих для езды при нормальных условиях, по влажной поверхности, по неровной поверхности и по скользкой поверхности. Но в будущих вариантах системы могут появиться промежуточные наборы параметров и будет допускаться их комбинирование, что существенно расширить функциональность "умной" покрышки ContiAdapt.И в заключение следует отметить, что на Франкфуртском Автосалоне компания Continental продемонстрировала покрышку, в которой совмещены обе "умные" технологии, ContiSense и ContiAdapt. У этой покрышки имеется три протекторные "зоны", предназначенные для движения в различных условиях, которые задействуются путем изменения давления в покрышке. А управляет изменением давления именно система ContiAdapt.