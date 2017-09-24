Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе

Сегодня, 00:36

Американский интернет-ретейлер Amazon.com Inc. создаст около 2 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест в новом крупном офисе в Нью-Йорке, говорится в пресс-релизе компании, пишет Интерфакс-Казахстан.



Новый офис площадью почти 360 тыс. кв. футов (33,4 тыс. кв. м) откроется на Манхэттене в 2018 году. В сообщении администрации губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо отмечается, что Amazon инвестирует около 55 млн долларов в строительство здания.

Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной Америке

Средняя зарплата сотрудников в новом офисе составит 100 тыс. долларов в год.

На данный момент у Amazon есть в Нью-Йорке фотостудия, центр развития персонала и административный офис.

Ранее, в сентябре, Amazon объявила о намерении открыть вторую штаб-квартиру в США, которая потребует вложений около 5 млрд долларов и создаст до 50 тыс. рабочих мест. Компания выбирает место для открытия новой штаб-квартиры и ведет переговоры с органами власти муниципалитетов и штатов.

В Сиэттле, где расположена штаб-квартира Amazon, корпорация является крупнейшим работодателем. Принадлежащие ей офисные площади могут в скором времени достигнуть 929 тыс. кв. м, что составляет более 15% офисного пространства в городе.