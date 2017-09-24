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Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года

Сегодня, 00:32
Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления во Флоренции рассказала, какими она видит отношения с Евросоюзом после Brexit. В первую очередь она успокоила всех словами о том, что британцы настроены на плавный выход из ЕС, сообщают «Вести. Экономика».

Согласно обещаниям Мэй, Великобритания выполнит все взятые на себя обязательства и продолжит делать взносы в общеевропейский бюджет вплоть до 2020 года. Британцы рассчитывают, что это предложение заинтересует Брюссель, так как в этом случае ему не нужно будет пересматривать текущие рамки бюджета или повышать взносы для оставшихся членов ЕС.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предлагает двухгодичный переходный период по окончании процесса Brexit в 2019 году. В это время страна продолжит жить по правилам ЕС и хотела бы иметь неограниченный доступ на европейский рынок.
«Факты таковы, что ни Великобритания, ни ЕС и его члены не смогут спокойно имплементировать многие из детальных договоренностей, а это подорвет новые отношения, которые мы строим. Имплементационный период — это период как раз для практических перемен. В течение этого периода имплементации доступ к рынкам друг друга сохранится в том виде, в котором он существует сейчас, и Великобритания также должна принимать участие в обеспечении нынешних мер безопасности. Я знаю, что компании приветствуют такое решение. Все соображения указывают на то, что имплементационный период должен продолжаться два года».

Во время переходного периода граждане стран Евросоюза смогут спокойно жить и работать в Великобритании, единственное, что им понадобится для этого — регистрация.

Что касается дальнейшего доступа Великобритании к европейскому рынку, то вместо уже существующих моделей, которыми пользуются другие страны, Тереза Мэй предлагает «креативный подход, ведущий к чему-то новому и лучшему». По словам британского премьер-министра, недопустимо принуждать Лондон выбирать между моделями типа EEA (норвежский вариант доступа к единому рынку ЕС) и «канадской моделью».
«Модель EEA не будет работать и будут возражения. Канадский вариант стал бы значительным ограничением для нашего рынка, и это не принесло бы пользы экономике. Модели Норвегии и Канады являются неудовлетворительными для Великобритании».

После того, как Тереза Мэй завершила свою речь во Флоренции, британский фунт стерлингов начал падать по отношению к 10-ти своим основным конкурентам. Эксперты считают, что Брюссель после этого долгожданного выступления так и не найдет ответы, на поставленные перед Великобританией вопросы о процессе выхода из ЕС.

Как сообщали СМИ, 23 июня 2016 года британцы проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза, что потрясло финансовые рынки. Официальные переговоры между представителями Великобритании и ЕС начались в июне этого года, вскоре после того, как партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй лишилась большинства в парламенте, набрав меньше половины голосов на выборах.



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