Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla

Сегодня, 00:10

Daimler AG намерен выиграть в борьбе с автопроизводителем Tesla за лидерство на рынке электрокаров. Немецкий автоконцерн планирует потратить 1 млрд долларов, чтобы запустить производство электромобилей Mercedes-Benz на заводе в штате Алабама, сообщает vestifinance.ru.



Daimler откроет уже пятое по счету собственное производство батарей и создаст таким образом более 600 рабочих мест, заявили представители компании. На заводе в Алабаме будут выпускать электрокроссоверы. Благодаря этому решению Daimler станет первой европейской компанией, которая запустит в Соединенных Штатах производство автомобилей, подключаемых к электросети.

«Мы празднуем нашу 20-ю годовщину на нашем производственном объекте в Таскалусе, штат Алабама. И мы используем сейчас возможность расширить здесь производство. Мы абсолютно уверены в том, что нас ждет рост в США в долгосрочной перспективе», — заявил руководитель производства Маркус Шефер в интервью Bloomberg TV.

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В то же время немецкие инвестиции могут ослабить напряжение, которое создалось между Германией и США после заявлений президента Дональда Трампа о том, что немцы продают американцам слишком много своих автомобилей. Но настоящая цель Daimler состоит все-таки в усилении соперничества с американским производителем электромобилей Tesla. Седан Model S, над которым работала компания Palo Alto, в США обогнал по продажам аналогичные седаны Mercedes и BMW. Теперь немцам просто необходимо защитить свой имидж автомобильных новаторов.

Инвестиции Daimler в завод в США показывают, что немецкий автопроизводитель резко перестраивает свои политику и «переключается» на электромобили. Концерн ведет также переговоры о расширении совместного с китайской компанией BYD производства электромобилей. С 2014 года Daimler выпускает в Китае электромобиль Denza на платформе компактвэна Mercedes-Benz В-класса первого поколения.

Как и другие автомобилестроители, Daimler пока ведет активную подготовку и ждет того момента, когда наконец-то продажи транспортных средств, работающих от аккумулятора, начнут стремительно расти. Согласно последним прогнозам объем реализации электромобилей в США к 2021 году увеличится в 4 раза, если сравнивать с прошлым годом, до 643 тыс. машин. Таким образом, электрокары займут 4% американского авторынка согласно оценкам Bloomberg New Energy Finance. А уже в 2030 году более одной трети рынка сбыта автомобилей в США будет за машинами с электродвигателями.