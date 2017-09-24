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Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу

Вчера, 09:47
Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу


Ученые-астрономы, занимающиеся обработкой данных, собираемых космическим телескопом Hubble, обнаружили астрономический объект неизвестного ранее типа, который, как это ни удивительно, находится не в далеких глубинах космоса, а в нашей Солнечной системе. Этот объект, получивший название Body 288P, представляет собой так называемый двойной активный астероид, состоящий из двух вращающихся друг вокруг друга астероидов редкого вида, оставляющих за собой в космосе след из газа и пыли, подобно комете.

В прошлом в астрономии граница между астероидами и кометами была проведена достаточно четко. Астероиды - это практически цельные глыбы из камня или металла, в то время, как кометы являются телами, состоящими из камней, льда и замороженных газов, которые испаряются под воздействием света Солнца и из которых формируются пышные газовые хвосты. Но, чем больше астрономы изучают эти два типа космических объектов, тем размытей становится разделяющая их граница.

За все время исследований космического пространства астрономами было обнаружено 20 так называемых активных астероидов, астероидов, за которыми тянутся хвосты из пыли и газа, что делает их очень похожими на кометы. Все известные астрономам активные астероиды движутся по кругу в районе пояса астероидов Солнечной системы, который располагается между орбитами Марса и Юпитера.

Космический объект Body 288P впервые был обнаружен при помощи телескопа Hubble в 2011 году и еще тогда он был идентифицирован как активный астероид, объект, называемый астрономами астероидной кометой. Но в то время объект Body 288P находился на достаточно большом удалении от Земли, что не позволяло провести его доскональные исследования.

Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу


В сентябре 2016 года объект Body 288P прошел через точку его максимального сближения с Солнцем, в 200 миллионах километров от Земли. И ученым из Института Макса Планка, Германия, удалось хорошо его рассмотреть при помощи космического телескопа Hubble. И именно тогда стало понятно, что объект Body 288P состоит не из одного, а из двух астероидов, что сделало его первой известной людям двойной астероидной кометой.

Более того, наблюдения за объектом Body 288P показали еще несколько интересных моментов. Обычные двойные астероиды, как правило, состоят из одного крупного астероида и меньшего, вращающегося вокруг своего "патрона". А оба астероида объекта Body 288P имеет приблизительно равные размеры, около 1 километра. И оба этих астероида вращаются вокруг друг друга на достаточно большом расстоянии, которое составляет порядка 100 километров.

Активность астероидов объекта Body 288P означает, что эта "двойка" образовалась относительно недавно, не больше 5 тысяч лет назад. Согласно предположениям, изначальная дистанция между астероидами была небольшой, но за время совместного полета астероиды отдалились друг от друга под воздействием реактивных струй газа, бьющих из их недр.

"Среди многих тысяч обломков камней и скал, плавающих в космосе в районе пояса астероидов, объект Body 288P является абсолютно уникальным" - пишут исследователи, - "Дальнейшие наблюдения за этим объектом помогут нам выяснить, как и под воздействием чего формируются такие двойные астероидные кометы. А это, в свою очередь, может дать нам некоторые подсказки касательно истории развития Солнечной системы в целом".



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