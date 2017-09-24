Новости / Государство

Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit

Сегодня, 00:38
Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit


Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень — с наивысшего Aa1 до Aa2 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, сообщает РБК.

Главными причинами снижения рейтинга эксперты назвали ожидание ослабления государственных финансов в связи с выходом страны из Евросоюза.

Кроме того, на фоне экономического спада ожидается усиление политического и социального давления на правительство. «С 2015 года правительству становится все труднее реализовывать целевые сокращения расходов, в частности, расходов на социальное обеспечение», — говорится в пресс-релизе.

Правительство также увеличило на 1 млрд фунтов стерлингов расходы на Северную Ирландию. В целом эксперты агентства считают, что дефицит бюджета в ближайшие годы останется на уровне 33,5% ВВП, а планы по его снижению до 1% ВВП к 2022 году останутся только на бумаге.

В феврале 2013 года агентство понизило кредитный рейтинг Великобритании наивысшего Aaa до Aa1 с прогнозом «стабильный». В 2016 году после референдума о выходе из ЕС прогноз сменили на «негативный».

В начале сентября издание The Times сообщило, что правительство Великобритании может согласиться на увеличение суммы выплат Евросоюзу за выход. «Мы рассматривали увеличение выплат на 2030 млрд, однако теперь он [счет] ближе к 50 млрд», — рассказал тогда собеседник издания.



По его словам, премьер-министр Тереза Мэй может одобрить «политически взрывоопасный» законопроект об увеличении итогового счета за выход страны из Евросоюза до 50 млрд (€54,3 млрд). Как рассказал газете на условиях анонимности «близкий союзник» Мэй, премьер-министр потеряла сильную переговорную позицию после выборов в Великобритании, когда партия консерваторов лишилась большинства в британском парламенте. Терезе Мэй для того, чтобы получить большинство мест в парламенте, не хватило всего восьми голосов, хотя перевыборы были задуманы для того, чтобы упрочить позиции партии накануне Brexit.
После решения о выходе из Евросоюза на одну ступень с высших уровней рейтинги Великобритании понизили также агентства Fitch и Standard&Poor's.

  • Просмотров: 97
Похожие материалы
  • S&P понизило суверенный рейтинг Китая S&P понизило суверенный рейтинг Китая
  • Moody’s изменило прогноз рейтинга KazakhExport на «стабильный» Moody’s изменило прогноз рейтинга KazakhExport на «стабильный»
  • S&P понизило рейтинг Евросоюза S&P понизило рейтинг Евросоюза
  • Великобритании придется повышать налоги и урезать госрасходы Великобритании придется повышать налоги и урезать госрасходы
  • 6 стран, по которым Moody's изменило прогноз 6 стран, по которым Moody's изменило прогноз
    • Отзывы читателей
    Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Государство Сегодня, 00:38
    Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Государство Сегодня, 00:36
    Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Государство Сегодня, 00:32
    Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Государство Сегодня, 00:16
    Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Государство Сегодня, 00:10
    Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно KnowHow 22-09-2017, 08:04
    Камеры видеонаблюдения - одно из уязвимых мест систем безопасности и внутренних компьютерных сетей Камеры видеонаблюдения - одно из уязвимых мест систем безопасности и внутренних компьютерных сетей KnowHow 22-09-2017, 08:04
    Новая оптико-волновая технология позволяет скрыть объекты из непрозрачных материалов Новая оптико-волновая технология позволяет скрыть объекты из непрозрачных материалов KnowHow 22-09-2017, 08:04
    S&P понизило суверенный рейтинг Китая S&P понизило суверенный рейтинг Китая Государство 22-09-2017, 00:30
    Google покупает часть бизнеса HTC Google покупает часть бизнеса HTC Государство 22-09-2017, 00:27
    iOS 11: Новый стандарт и новые возможности iOS 11: Новый стандарт и новые возможности Государство 22-09-2017, 00:23
    Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет Аренда офисов стала дешевле впервые за последние 5 лет Государство 22-09-2017, 00:21
    Альтернативный налоговый режим предлагают ввести для МСБ Альтернативный налоговый режим предлагают ввести для МСБ Государство 22-09-2017, 00:12
    Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус, установивший рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус, установивший рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей KnowHow 21-09-2017, 08:47
    Астрономы обнаружили Астрономы обнаружили "горячий Юпитер" с титановыми облаками в атмосфере, которые кардинально изменяют климат этой экзопланеты KnowHow 21-09-2017, 08:47
    Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную Новый тип микроскопа позволил рассмотреть хромосомную "темную материю" внутри живых клеток KnowHow 20-09-2017, 08:34
    ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы KnowHow 20-09-2017, 08:34
    Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Без купюр. Cashless economy — реальность или далекое будущее? Выпуск 6 Государство 20-09-2017, 00:36
    Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Государство 20-09-2017, 00:32
    Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Банковский сектор зафиксировал убыток в 203,9 млрд тенге Государство 20-09-2017, 00:25