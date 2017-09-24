Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit

Сегодня, 00:38

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень — с наивысшего Aa1 до Aa2 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, сообщает РБК.



Главными причинами снижения рейтинга эксперты назвали ожидание ослабления государственных финансов в связи с выходом страны из Евросоюза.



Кроме того, на фоне экономического спада ожидается усиление политического и социального давления на правительство. «С 2015 года правительству становится все труднее реализовывать целевые сокращения расходов, в частности, расходов на социальное обеспечение», — говорится в пресс-релизе.

Правительство также увеличило на 1 млрд фунтов стерлингов расходы на Северную Ирландию. В целом эксперты агентства считают, что дефицит бюджета в ближайшие годы останется на уровне 33,5% ВВП, а планы по его снижению до 1% ВВП к 2022 году останутся только на бумаге.



В феврале 2013 года агентство понизило кредитный рейтинг Великобритании наивысшего Aaa до Aa1 с прогнозом «стабильный». В 2016 году после референдума о выходе из ЕС прогноз сменили на «негативный».

В начале сентября издание The Times сообщило, что правительство Великобритании может согласиться на увеличение суммы выплат Евросоюзу за выход. «Мы рассматривали увеличение выплат на 2030 млрд, однако теперь он [счет] ближе к 50 млрд», — рассказал тогда собеседник издания.



По его словам, премьер-министр Тереза Мэй может одобрить «политически взрывоопасный» законопроект об увеличении итогового счета за выход страны из Евросоюза до 50 млрд (€54,3 млрд). Как рассказал газете на условиях анонимности «близкий союзник» Мэй, премьер-министр потеряла сильную переговорную позицию после выборов в Великобритании, когда партия консерваторов лишилась большинства в британском парламенте. Терезе Мэй для того, чтобы получить большинство мест в парламенте, не хватило всего восьми голосов, хотя перевыборы были задуманы для того, чтобы упрочить позиции партии накануне Brexit.

После решения о выходе из Евросоюза на одну ступень с высших уровней рейтинги Великобритании понизили также агентства Fitch и Standard&Poor's.

