Новости / KnowHow

Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию

25-09-2017, 08:35
Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию


За последние несколько лет область так называемой молекулярной электроники существенно продвинулась вперед. Учеными были созданы функционирующие молекулярные диоды, транзисторы, ячейки памяти и молекулярные аналоги других электронных компонентов. Тем не менее, до последнего времени так и не была решена главная задача, задача передачи и обмена информацией между молекулярными устройствами при комнатной температуре. А без этого будущее всей области молекулярной электроники продолжает оставаться в подвешенном состоянии.

Недавно исследователи из Наньчанского университета (Nanchang University), Китай, закончили разработку нового устройства, в основе которого лежат молекулы особого вида (SnCl2Pc), которые могут находиться в двух строго определенных формах при контакте с медной поверхностью. Эти две формы можно интерпретировать как логические 1 и 0, знакомые нам из цифровой логики.

Работа нового устройства базируется на явлении, известном под названием плоскостной молекулярной ориентации (in-plane molecular orientation). Это явление происходит в момент, когда молекула сложного органического соединения "приземляется" на твердую поверхность. Эта адсорбированная поверхностью молекула может принять одну из нескольких ее форм, а множество этих форм можно условно разбить на группы.

"У молекулы, которую мы использовали в экспериментах, имеются две определенные адсорбционные конфигурации в случае ее контакта с медной поверхностью" - рассказывает Ли Ван, профессор физики, - "Мы рассматривает одну (левую) ориентацию молекулы, как логическую 1, а правую ориентацию - как логический 0".

Группа профессора Ванна обнаружила, что ориентацию одной молекулы можно изменять путем межмолекулярных взаимодействий, изменяя ориентации двух соседних молекул. Несколько таких молекул, расположенных определенным образом друг относительно друга, можно рассматривать как своего рода логический элемент, в котором выходной сигнал зависит от значений двух входных сигналов.

"Мы впервые в истории науки преуспели в реализации передачи сигналов и взаимодействии между отдельными молекулами" - рассказывает профессор Ван, - "Каждая молекула является носителем определенного сигнала, содержащего хранимую или передаваемую информацию. А совокупность молекул, расположенных заданным способом, позволяет выполнять достаточно сложные операции по обработке информации".

Молекулярные устройства, созданные в лаборатории профессора Ванна, были изготовлены путем последовательной установки каждой молекулы на медное основание. Но для того, чтобы появилась возможность создания подобных молекулярных устройств в промышленных масштабах, потребуется разработка соответствующих методов производства, которые позволят располагать молекулы в заданных местах с высокой точностью, что обеспечит необходимую функциональность межмолекулярных взаимодействий.

В своих дальнейших исследованиях китайские ученые намерены создать ряд новых сложных молекулярных устройств, при помощи которых особенности межмолекулярных взаимодействий будут изучены более тщательно. "И в конце концов мы попытаемся соединить молекулярные устройства разного вида в одну сложную систему, которая сможет выполнять вычисления, подобные вычислениям, которые способны производить обычные электронные устройства" - пишут исследователи.
  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы ДНК-нанороботы нового типа могут транспортировать и сортировать молекулы
  • Создан неорганический молекулярный транзистор, способный работать при комнатной температуре Создан неорганический молекулярный транзистор, способный работать при комнатной температуре
  • Ученые преодолели один из Ученые преодолели один из "невозможных" барьеров в области молекулярной электроники
  • Создан самый маленький в мире диод, состоящий из короткой цепочки молекулы ДНК Создан самый маленький в мире диод, состоящий из короткой цепочки молекулы ДНК
  • Ученые создали микроскопический электромеханический Ученые создали микроскопический электромеханический "выключатель" из молекулы ДНК
    • Отзывы читателей
    Новая система искусственного интеллекта превращает простые эскизы в картины Ван Гога Новая система искусственного интеллекта превращает простые эскизы в картины Ван Гога KnowHow Вчера, 08:10
    Компания Ford начала использовать Microsoft HoloLens при проектировании новых автомобилей Компания Ford начала использовать Microsoft HoloLens при проектировании новых автомобилей KnowHow Вчера, 08:04
    Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры KnowHow Вчера, 08:04
    50 молодых семей Аягоза получили новое жилье 50 молодых семей Аягоза получили новое жилье Государство Вчера, 00:33
    Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Государство Вчера, 00:26
    Австралия создаст собственное космическое агентство Австралия создаст собственное космическое агентство Государство Вчера, 00:20
    Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Государство Вчера, 00:19
    Uber попробует договориться с властями Лондона Uber попробует договориться с властями Лондона Государство Вчера, 00:12
    Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию KnowHow 25-09-2017, 08:35
    Компания ARCA готовится к первым испытаниям своего нового клиновоздушного ракетного двигателя Компания ARCA готовится к первым испытаниям своего нового клиновоздушного ракетного двигателя KnowHow 25-09-2017, 08:34
    Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний KnowHow 24-09-2017, 09:46
    Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Государство 24-09-2017, 00:38
    Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Государство 24-09-2017, 00:36
    Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Государство 24-09-2017, 00:32
    Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Государство 24-09-2017, 00:16
    Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Государство 24-09-2017, 00:10
    Новый тип интерфейса мозг-компьютер позволяет писать музыку, используя Новый тип интерфейса мозг-компьютер позволяет писать музыку, используя "силу мысли" KnowHow 23-09-2017, 08:35
    "Умные" покрышки компании Continental будут сами приспосабливаться к изменениям дорожных условий KnowHow 23-09-2017, 08:34