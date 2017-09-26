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Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва

Сегодня, 00:26
Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва


Критическая ситуация с топливом ставит под угрозу регулярное авиасообщение в Казахстане, заявляют в авиакомпании Air Astana. Об этом передает Интерфакс-Казахстан.

«Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва», — говорится в сообщении авиакомпании.

По данным компании, ситуация с авиатопливом усугубилась в 2017 году.

«Основными компаниями-экспортерами авиационного керосина в Казахстане являются „Газпромнефть“, НК „Роснефть“, „Лукойл“ и „Татнефть“, совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке», — отмечается в сообщении.

«Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года, уточнили в авиакомпании.

По информации Air Astana, потребность гражданской авиации в авиационном топливе в 2017 году составляет 800 тыс. тонн, из которых 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ, останавливающим свое производство на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года.

«На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации Казахстана на 70% зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу», — отметили в авиакомпании, добавив, что ввоз альтернативного авиатоплива не представляется возможным в краткосрочной перспективе.

Минэнерго Казахстана принимает попытки для разрешения кризисной ситуации, в том числе путем переговоров с РФ, но, по мнению компании, «данные антикризисные меры имеют временный характер».

В компании также отметили, что разрешенный лимит хранения авиатоплива для Air Astana позволяет планировать заправку воздушных судов лишь на 10-дневные сроки.

Позже на пресс-конференции в Минэнерго заявили, что нет никаких оснований считать, что регулярные авиарейсы в Казахстане находятся под угрозой срывов.

«Со стороны Air Astana были заявления о том, что Шымкентский (нефтеперерабатывающий — Ред.) завод уходит на капитальный ремонт. Мы считаем, что Air Astana перед тем, как делать такие громкие заявления, могла бы с нами проконсультироваться. Тем более, у нас есть прямой контакт с ними. Любой проблемный вопрос с ними всегда онлайн обсуждаем. Никаких капремонтов, которые повлияют на остановку завода, не предполагается. В рамках весеннего капитального ремонта все установки были модернизированы, могут уже требования К4 и К5 выполнить», — заявил вице-министр Асет Магауов.

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