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Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса

Сегодня, 00:19
Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса


Годовой рост объемов кредитования малого бизнеса к концу июля 2017 года составил 11,2% (312,2 млрд) и достиг 3,11 трлн тенге, годом ранее был зафиксирован самый высокий рост за последние 10 лет — на 65,4% (1,11 трлн), до 2,80 трлн тенге. Такие данные приводит ranking.kz.

Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса


Среди регионов РК 12 из 16 показали годовой прирост объемов кредитования малого бизнеса. Лидируют с большим отрывом мегаполисы Астана и Алматы.

На первом месте Астана — прирост составил 131,4 млрд тенге (16,6%), до 923,6 млрд тенге. На втором соответственно Алматы с годовым приростом на 112,3 млрд тенге. Объем портфеля кредитования малого бизнеса достиг 1,5 трлн тенге. Почти весь объем кредитов малого бизнеса сосредоточен в этих двух городах. Доля Алматы от РК составляет 47,8%, годом ранее — 49,1%. Доля столицы выросла с 28,3% до 29,7%.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область — годовой прирост на 19,5 млрд тенге (30,9%), до 82,6 млрд тенге. Доля от РК выросла на 0,4 п.п., до 2,7%.

Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса

В отраслевом разрезе годовой прирост к концу июля 2017 года показали сельское, рыбное и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля (также ремонт автомобилей и мотоциклов), отрасль промышленности и другие не вошедшие в список.

Отрасли информации и связи, строительства, транспорта и складирования уменьшили объем своих кредитов малого бизнеса за год.

По годовому приросту лидирует кредитование малого бизнеса в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, которое третий год подряд показывает стабильный рост. Годовой прирост к июлю 2017 года составил 163,7 млрд тенге (87,5%), до 350,7 млрд тенге. Доля отрасли выросла с 6,7% до 11,3%.

На втором месте другие сферы, не вошедшие в список — годовой прирост на 154,7 млрд тенге (23,2%), до 821,3 млрд тенге. Доля выросла с 23,8% до 26,4%. Годом ранее прирост составил 229,0 млрд тенге.

Замыкает топ-3 оптовая и розничная торговля (включая ремонт автомобилей и мотоциклов) — на 11,9 млрд тенге (1,2%), до 1,0 трлн тенге. Более трети всех кредитов малого бизнеса приходится на данную отрасль. Годом ранее по приросту объемов кредитования малого бизнеса сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов была на первом месте — прирост на 475,0 млрд тенге.

Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса

Количество действующих компаний малого бизнеса в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства показывает стабильный рост, увеличившись за 5 лет с 6,1 до 10,9 тыс. Годовой рост к концу июля 2017 года составил 32,1%. В августе — 1,2%, до 11,0 тыс. действующих компаний.

Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса

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