Австралия создаст собственное космическое агентство

Сегодня, 00:20

Австралия создаст собственное космическое агентство, заявил на открытии Международного конгресса астронавтики в Аделаиде (Южная Австралия) министр науки страны Мишелия Кэш. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на телеканал SBS.



«Мировая космическая индустрия быстро развивается, и крайне важно, чтобы Австралия стала частью этого роста. Национальное космическое агентство продемонстрирует наличие долгосрочной стратегии развития космических технологий», — отметила министр и добавила, что все развитые страны мира имеют свои космические агентства.

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Кэш подчеркнула, что свое агентство станет опорной точкой в развитии собственной австралийской космической программы.

В свою очередь министр образования Австралии Саймон Бирмингем добавил, что такая организация будет изучать космическое пространство в мирных целях. Еще одной задачей перед ней станет разработка и внедрение новых космических технологий.

Партнерами нового агентства могут стать NASA и «Роскосмос».