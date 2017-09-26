Австралия создаст собственное космическое агентствоСегодня, 00:20
Австралия создаст собственное космическое агентство, заявил на открытии Международного конгресса астронавтики в Аделаиде (Южная Австралия) министр науки страны Мишелия Кэш. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на телеканал SBS.
«Мировая космическая индустрия быстро развивается, и крайне важно, чтобы Австралия стала частью этого роста. Национальное космическое агентство продемонстрирует наличие долгосрочной стратегии развития космических технологий», — отметила министр и добавила, что все развитые страны мира имеют свои космические агентства.
Илон Маск показал прототип скафандра для NASA
Кэш подчеркнула, что свое агентство станет опорной точкой в развитии собственной австралийской космической программы.
В свою очередь министр образования Австралии Саймон Бирмингем добавил, что такая организация будет изучать космическое пространство в мирных целях. Еще одной задачей перед ней станет разработка и внедрение новых космических технологий.
Партнерами нового агентства могут стать NASA и «Роскосмос».