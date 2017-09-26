Компания Ford начала использовать Microsoft HoloLens при проектировании новых автомобилей

Вчера, 08:04Традиционно этап разработки кузовов автомобилей и элементов их оформления подразумевает изготовление нескольких вариантов полномасштабных моделей, из-за чего этот процесс является дорогим и отнимающим много времени. Однако, конструкторы компании Ford начали использовать новую систему, которая, при помощи функций дополненной реальности позволяет наложить различные голографические изображения на одну единственную производственную модель, полностью меняя ее внешний вид. Это, в свою очередь, позволяет проектировщикам увидеть, как будет смотреться то или иное решение, избавляет их от необходимости изготовления физических прототипов или внесения изменений в уже изготовленные модели."Даже самый первый вариант новой системы автоматизированного проектирования, основой которой является устройство дополненной реальности HoloLens, уже позволило сократить до нескольких часов процесс разработки, на который, при использовании традиционного подхода, были бы затрачены дни или недели времени" - пишут представители компании Microsoft в официальном блоге, - "При этом, конструктора использовали всего одну производственную модель"."Внедрение технологий дополненной реальности позволяет нашим конструкторам экспериментировать и выдумывать совершенно фантастические вещи без каких-либо ограничений" - рассказывает Морей Каллум (Moray Callum), вице-президент компании Ford, курирующий направление дизайна новых автомобилей, - "Все это позволяет нам быстро создавать новые элегантные формы автомобилей, что очень важно в условиях жесткой конкуренции и быстро изменяющейся ситуации на потребительском рынке".Помимо скорости разработки, система дополненной реальности на базе устройств HoloLens позволяет избежать утечек информации на сторону. Ведь эти технологии, в свою очередь, позволяют сократить до минимума число людей, задействованных в новых проектах, а случайные зрители не могут увидеть со стороны то, что видят перед собой работающие над проектом конструктора."Устройства Microsoft HoloLens позволяют целой группе специалистов работать одновременно над одним проектом и обсуждать все стороны предлагаемых идей" - рассказывает Элизабет Бэрон (Elizabeth Baron), ведущий специалист компании Ford в области виртуальной реальности и визуализации технических данных, - "Это позволяет добиться максимальной эффективности конструкторской работы, значительно сократить производственные затраты и время, требующееся на разработку новых продуктов".А в дальнейшем руководство компании Ford планирует провести ряд дополнительных исследований с целью поиска дополнительных возможностей использования устройств Microsoft HoloLens в процессе разработки автомобилей, двигателей и в других аспектах деятельности специалистов компании.