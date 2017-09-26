Новая система искусственного интеллекта превращает простые эскизы в картины Ван Гога

Вчера, 08:10Специалисты компании Cambridge Consultants продемонстрировали разработанную ими систему искусственного интеллекта, которая берет простые рисунки-эскизы и превращает их в произведения художественного искусства, словно вышедшие из-под кисти Винсента Ван Гога или другого известного живописца. Система, получившая название "Vincent" в силу понятных причин, является еще одной демонстрацией возможностей современных технологий глубинного машинного самообучения.Система "Vincent" была обучена при помощи множества художественных работ известных художников, в том числе Пикассо и Ван Гога. Используя полученные в ходе обучения данные, система может взять простой эскизный рисунок и применить по отношению к нему целый ряд художественных эффектов. При этом, система сама делает интеллектуальный выбор касательно того, какой набор эффектов она будет использовать по отношению к данному эскизу. И в результате всего этого на свет появляется художественное произведение, ни в чем не уступающее произведениям известных художников.В процессе обучения система "Vincent" произвела анализ тысяч картин, снабженных комментариями, составленными специалистами в области искусства. Эти комментарии позволили системе выделить особенности стиля каждого художника, включая такие, как контрасты, использование определенных цветов, структура элементов каждого мазка кисти. При этом, для наиболее полноценного обучения системы исследователи использовали многократные проходы с использованием разных алгоритмов анализа и обучения, что делает такую методику обучения уникальной по отношению к ставшим уже традиционными методикам."Та работа, которую мы проделали, может показаться невероятной людям, которые в прошлом закладывали основы технологий глубинного машинного обучения и самообучения" - рассказывает Монти Барлоу (Monty Barlow), один из руководителей компании Cambridge Consultants, - "Нам удалось найти весьма эффективную комбинацию различных подходов к машинному обучению. Такой подход оправдал себя на все сто процентов. Теперь искусственный интеллект стал способным понять весьма кратко изложенную идею и развить эту идею до уровня произведения художественного искусства".Отметим, что система "Vincent" является далеко не единственной системой искусственного интеллекта, которая может работать с простыми эскизными изображениями. К примеру, еще существует система pix2pix, доступная в онлайн-режиме, которая позволяет пользователю набросать эскиз портрета человека прямо в браузере и превращает этот эскиз в подобие фотоснимка живого человека.