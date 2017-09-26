Новости / KnowHow

Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры

Вчера, 08:04
Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры


Резонаторы, использующие в своих целях так называемый эффект шепчущей галереи (whispering gallery mode, WGM), уже используются некоторое время для создания микролазеров, датчиков, оптических переключателей, маршрутизаторов и т.п. Эти крошечные устройства используют явление, подобное акустическому эффекту, возникающему в круглых помещениях, таких, как некоторые соборы, музеи и художественные галереи. Распространение, отражение, наложение и фокусировка звуковых волн в таких помещениях позволяет четко услышать на его одной стороне то, что было произнесено шепотом на противоположной стороне.

Подобный эффект может наблюдаться и по отношению к электромагнитным волнам оптического диапазона. Когда свет запускается внутрь и храниться внутри активного сферического резонатора, на этот резонатор можно оказать дополнительное воздействие, что превратит его в источник монохроматического когерентного излучения, в лазер, другими словами. Однако, параметры WGM-резонатора, как и резонаторов других типов, определяются материалом и размерами устройства, в первую очередь, и некоторыми другими параметрами, в другую. Поэтому лазер, созданный на основе такого резонатора, может излучать свет, имеющий строго определенную частоту, которая напрямую зависит от резонансной частоты устройства.

Тем не менее, исследователям из Технологического института Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology), Германия, удалось создать WGM-резонатор с перестраиваемой частотой, который является основой перестраиваемого нанолазера, лазера, способного излучать свет с различными длинами волн. Настройка резонатора производится путем изменения размеров и формы гибкого основания, на котором он установлен. Растяжение этого основания увеличивает расстояние между двумя половинками диска резонатора, что приводит к увеличению длины волны излучаемого лазером света.

Диск WGM-резонатора имеет диаметр 25 микронов, а его половинки разделены промежутком в 2.5 микрона. Половинки диска удерживается в пространстве двумя "ножками", которые являются частью пластикового основания, изготовленного из эластомера, материала, поддающегося сжатию или растяжению. При минимальной ширине промежутка, разделяющего половинки диска резонатора, спектр излучения лазера смешается в область синего света, а диапазон регулировки длины волны света лазера составляет несколько микрометров, что перекрывает весь видимый диапазон.

"Разработанная нами конструкция микролазера позволяет производить его "грубую" перестройку в очень широком диапазоне" - пишут исследователи, - "Такого диапазона перестройки практически невозможно или очень трудно достичь при использовании WGM-резонаторов других типов. Кроме этого, процесс перестройки в нашем случае является полностью обратимым".

А в своих дальнейших исследованиях ученые из Германии планируют произвести расчеты и изготовить перестраиваемые двойные WGM-резонаторы и резонаторы с двумя входами и выходами. Такие более сложные устройства могут использоваться в качестве оптических линий задержки, фильтров и других компонентов, на базе которых будут строиться более сложные оптоэлектронные системы для различных областей применения.
  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц
  • Органические лазеры могут стать основой цветных дисплеев и проекторов нового поколения Органические лазеры могут стать основой цветных дисплеев и проекторов нового поколения
  • Создан первый в своем роде Создан первый в своем роде "резиновый" лазер на основе жидкокристаллического эластомера
  • Созданы микрорезонаторы, позволяющие передавать 40 каналов данных в луче одного лазера Созданы микрорезонаторы, позволяющие передавать 40 каналов данных в луче одного лазера
  • Управление квантовым состоянием нано-объекта впервые реализовано при помощи механической системы Управление квантовым состоянием нано-объекта впервые реализовано при помощи механической системы
    • Отзывы читателей
    Новая система искусственного интеллекта превращает простые эскизы в картины Ван Гога Новая система искусственного интеллекта превращает простые эскизы в картины Ван Гога KnowHow Вчера, 08:10
    Компания Ford начала использовать Microsoft HoloLens при проектировании новых автомобилей Компания Ford начала использовать Microsoft HoloLens при проектировании новых автомобилей KnowHow Вчера, 08:04
    Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры KnowHow Вчера, 08:04
    50 молодых семей Аягоза получили новое жилье 50 молодых семей Аягоза получили новое жилье Государство Вчера, 00:33
    Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Государство Вчера, 00:26
    Австралия создаст собственное космическое агентство Австралия создаст собственное космическое агентство Государство Вчера, 00:20
    Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Государство Вчера, 00:19
    Uber попробует договориться с властями Лондона Uber попробует договориться с властями Лондона Государство Вчера, 00:12
    Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию KnowHow 25-09-2017, 08:35
    Компания ARCA готовится к первым испытаниям своего нового клиновоздушного ракетного двигателя Компания ARCA готовится к первым испытаниям своего нового клиновоздушного ракетного двигателя KnowHow 25-09-2017, 08:34
    Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний KnowHow 24-09-2017, 09:46
    Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Государство 24-09-2017, 00:38
    Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Государство 24-09-2017, 00:36
    Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Государство 24-09-2017, 00:32
    Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Государство 24-09-2017, 00:16
    Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Государство 24-09-2017, 00:10
    Новый тип интерфейса мозг-компьютер позволяет писать музыку, используя Новый тип интерфейса мозг-компьютер позволяет писать музыку, используя "силу мысли" KnowHow 23-09-2017, 08:35
    "Умные" покрышки компании Continental будут сами приспосабливаться к изменениям дорожных условий KnowHow 23-09-2017, 08:34