"Летающее такси" компании Volocopter совершило первый беспилотный полет в условиях большого города

27-09-2017, 08:55Город Дубай известен не только как место, где сейчас находится самый высокий в мире небоскреб. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов и администрация концентрируют в этом городе все самые новые технологии, основанные на последних достижениях науки и техники, пытаясь превратить его город будущего, словно сошедший с экрана какого-нибудь научно-фантастического фильма. К этим технологиям можно отнести роботов-полицейских, автомобили-роботы и транспортную систему Hyperloop, а в недалеком будущем в Дубайе начнет функционировать служба автоматических летающих такси. И в рамках подготовки к этому событию электрический двухместный летательный аппарат Volocopter с 18 роторами, который и будет использоваться в качестве такси, совершил первый полет в автоматическом режиме.О компании Volocopter и о разрабатываемом ее специалистами электрическом летательном аппарате мы впервые услышали в 2013 году. После успешного проведения ряда испытательных полетов эта компания собрала достаточно внушительную сумму инвестиций, которые позволили ей продолжать работу. Электрический летательный аппарат Volocopter предназначен для осуществления перевозки по воздуху двух пассажиров. Энергии в его аккумуляторных батареях достаточно для 30 минут полета на максимальной скорости до 100 километров в час.Администрация Дубайя объявила о своих планах по использованию летательных аппаратов Volocopter в июне прошлого года. Этот проект получил название "Автономное воздушное такси" (Autonomous Air Taxi, AAT), и, согласно планам администрации города, служба летающих такси уже к 2030 году должна обеспечить четверть от всего объема пассажирских перевозок. Служба летающих такси будет тесно интегрирована с другими системами общественного транспорта города, а люди смогут заказать такси и отслеживать текущее местоположение летательного аппарата через специализированное приложение для смартфона."У аппарата AAT имеется множество характерных особенностей, среди которых можно выделить многократное дублирование всех критических компонентов, таких, как пропеллеры, двигатели, источники энергии и электроника систему управления полетом. Все это делает летательный аппарат если не полностью безопасным, то очень близко к этому" - рассказывает Маттар Аль Таер (Mattar Al Tayer), Генеральный директор Транспортного управления Дубайя, - "Летательный аппарат снабжен аварийными парашютами, девятью независимыми наборами аккумуляторных батарей, датчиками и интеллектуальным программным обеспечением. Время полного заряда аккумуляторных батарей опытного образца летательного аппарата достигает двух часов, но в случае серийного аппарата оно будет значительно сокращено".В первый полет по небу над Дубайем аппарат Volocopter запустил Наследный принц Дубайя, Шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, который собственноручно нажал кнопку запуска. И этот полет является частью программы всесторонних испытаний, рассчитанных минимум на пять лет, по истечению которых в Дубайе появится служба автоматических летающих такси.