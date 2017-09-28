Alibaba вложит $15,2 млрд в создание глобальной логистической сети

Сегодня, 00:35

Alibaba Group Holding Ltd в течение пяти лет инвестирует 100 млрд юаней (15,2 млрд долларов) в развитие инновационных логистических технологий. Об этом передает Росбалт.

Средства предполагается направить на исследования и разработки в логистике, развитие интеллектуального складирования и доставки, глобальной логистической инфраструктуры.

Еще одно направление — увеличение доли в капитале логистической компании Cainiao Smart Logistics Network с 47% до 51%. Это обойдется интернет-гиганту в 807 млн долларов. Сделка, как ожидается, будет закрыта в октябре.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Alibaba по итогам первого квартала 2017−2018 финансового года (завершился 30 июня) увеличилась в 1,96 раза в годовом выражении и достигла 2,070 млрд долларов. Выручка в годовом выражении выросла на 56%, до 7,403 млрд.

