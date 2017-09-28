Новости / Государство

Boeing создаст в Китае сборочный центр

Сегодня, 00:28
Boeing создаст в Китае сборочный центр


Корпорация Boeing подписала с Китайской корпорацией гражданского авиастроения (COMAC) соглашение о создании своего первого зарубежного центра по осуществлению финальной сборки самолетов, также центр будет заниматься доставкой воздушных судов, говорится в заявлении COMAC.

Подписание соглашения состоялось во вторник, оно предусматривает строительство совместного предприятия в индустриальном авиационном парке города Чжоушаня восточной провинции Чжэцзян, сообщает ПРАЙМ.


Boeing создаст в Китае сборочный центр

Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае

http://www.1prime.ru

Согласно заявлению COMAC, строительство здания сборочного центра и вспомогательных помещений будет завершено в мае 2018 года. К концу следующего года планируется осуществить доставку первого собранного в Чжоушане узкофюзеляжного самолета B737 MAX напрямую местной авиакомпании.

Планируется, что центр в Чжоушане сможет осуществлять окончательную сборку и доставку до 100 воздушных судов в год. Самолеты будут поставляться напрямую клиентам на территории Китая, и уточняется, что в сборочном центре в Чжоушане будут выполняться работы по внутренней отделке и монтажу оборудования в кабине самолета, покраске, техобслуживанию, здесь также будут осуществляться тестовые полеты.

Уставный капитал нового предприятия составляет 55 млн долларов, 33 из которых инвестировал Boeing, тем самым получив контрольный пакет акций в 60%. COMAC вложил 22 млн долларов, получив долю в 40% в совместном с американской корпорацией предприятии.

  • Просмотров: 80
Похожие материалы
  • Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае
  • Авиационный рынок Китая станет первым в мире Авиационный рынок Китая станет первым в мире
  • Boeing 747 могут снять с производства Boeing 747 могут снять с производства
  • Казахстан ведет переговоры с Boeing о продаже титана Казахстан ведет переговоры с Boeing о продаже титана
  • Эйр Астана получила заем от ЕБРР Эйр Астана получила заем от ЕБРР
    • Отзывы читателей
    Ford электрифицирует всю модельную линейку к 2030 году Ford электрифицирует всю модельную линейку к 2030 году Государство Сегодня, 00:37
    Alibaba вложит $15,2 млрд в создание глобальной логистической сети Alibaba вложит $15,2 млрд в создание глобальной логистической сети Государство Сегодня, 00:35
    Facebook пригрозили заблокировать в России Facebook пригрозили заблокировать в России Государство Сегодня, 00:28
    Boeing создаст в Китае сборочный центр Boeing создаст в Китае сборочный центр Государство Сегодня, 00:28
    Ford и Lyft объединятся для продвижения беспилотных такси Ford и Lyft объединятся для продвижения беспилотных такси Государство Сегодня, 00:26
    Новая система искусственного интеллекта превращает простые эскизы в картины Ван Гога Новая система искусственного интеллекта превращает простые эскизы в картины Ван Гога KnowHow 26-09-2017, 08:10
    Компания Ford начала использовать Microsoft HoloLens при проектировании новых автомобилей Компания Ford начала использовать Microsoft HoloLens при проектировании новых автомобилей KnowHow 26-09-2017, 08:04
    Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры Новая технология позволяет создавать микроскопические перестраиваемые лазеры KnowHow 26-09-2017, 08:04
    50 молодых семей Аягоза получили новое жилье 50 молодых семей Аягоза получили новое жилье Государство 26-09-2017, 00:33
    Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Государство 26-09-2017, 00:26
    Австралия создаст собственное космическое агентство Австралия создаст собственное космическое агентство Государство 26-09-2017, 00:20
    Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Государство 26-09-2017, 00:19
    Uber попробует договориться с властями Лондона Uber попробует договориться с властями Лондона Государство 26-09-2017, 00:12
    Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию Ученые впервые заставили молекулы обмениваться сигналами и обрабатывать информацию KnowHow 25-09-2017, 08:35
    Компания ARCA готовится к первым испытаниям своего нового клиновоздушного ракетного двигателя Компания ARCA готовится к первым испытаниям своего нового клиновоздушного ракетного двигателя KnowHow 25-09-2017, 08:34
    Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний KnowHow 24-09-2017, 09:46
    Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Государство 24-09-2017, 00:38
    Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Государство 24-09-2017, 00:36