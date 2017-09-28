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Ford электрифицирует всю модельную линейку к 2030 году

Сегодня, 00:37
Ford электрифицирует всю модельную линейку к 2030 году


Американский автопроизводитель Ford через три года выпустит версии с электроприводом 40% имеющихся моделей, а к 2030 году будет электрифицирована вся линейка, сообщает RNS со ссылкой на российскую пресс-службу марки.
Также в 2020 году в модельном ряду компании появится компактный электричесий кроссовер с запасом хода 480 км на одном заряде аккумуляторов.


Ford электрифицирует всю модельную линейку к 2030 году

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В программу электрификации модельного ряда будет вложено 4,5 млрд долларов, это позволит в ближайшие пять лет выпустить 13 новых моделей с электрическим приводом. Это будут гибридные версии пикапа F-150 и спорткара Mustang, подзаряжаемый гибридный фургон Transit Custom, две гибридных модели для полиции, автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга, который должен появиться в 2021 году.

В производство электрических и автономных автомобилей во Флэт Роке в Мичигане будет инвестировано 700 млн долларов. Здесь в 2020 году начнется выпуск нового электрического кроссовера, в 2021 году — автономного автомобиля для райдшеринга и каршеринга.

К концу 2016 года общий продажи электрифицированных автомобилей Ford достигли 560 тыс., сообщает компания.

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