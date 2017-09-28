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Ford и Lyft объединятся для продвижения беспилотных такси

Сегодня, 00:26
Ford и Lyft объединятся для продвижения беспилотных такси


Ford заключил партнерское соглашение с сервисом вызова такси через приложение Lyft для продвижения беспилотных такси, говорится в сообщении Ford. Компании совместно создадут технологическую платформу, которая поможет Ford быстро подключаться к платформе Lyft для интеграции автономных автомобилей в систему вызова такси, пишет RNS.

Компании будут также вместе решать, в каких городах наиболее целесообразно использование беспилотных авто в сервисе такси. Также Ford и Lyft займутся разработкой инфраструктуры, которая позволит поддерживать парк автономных такси в постоянной готовности для вызова клиентом.


Ford и Lyft объединятся для продвижения беспилотных такси

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На первом этапе автономные автомобили Ford пройдут испытания без пассажиров, а затем будут использоваться в часы пикового спроса на услуги Lyft наравне с обычными такси. В Ford отметили, что в настоящее время работа над автономными технологиями вождения ведется по двум направлениям — компания совершенствует беспилотные автомобили и искусственный интеллект «виртуального водителя» Argo AI, а также участвует в создании инфраструктуры и систем, необходимых для пользования беспилотниками.

В будущем в Ford видят интеграцию автономных автомобилей в сервисы вызовы такси через приложения, такие как Lyft: пользователь просто заказывает такси, как обычно, но вместо машины с водителем к нему может приехать автономный Ford.

«У Lyft есть большая клиентская база, растущий спрос на поездки и четкое понимание того, как распределяются транспортные потоки в городах. У нас есть опыт в разработке технологий автономного управления и возможность массового производства беспилотников. Обе компании сильны в управлении автопарками и работе с большими объемами данных. Объединив наши возможности, мы сможем делиться информацией, которая поможет принимать правильные решения в отношении будущего транспортных систем», — сказал вице-президент Ford по автономным и электрифицированным автомобилям Шериф Маракби.

На первом этапе автономные автомобили Ford, которые подключат к сервису Lyft, не будут обслуживать реальных клиентов, — компания намерена проводить испытания, пока не будет уверена в удобстве и безопасности поездок на беспилотниках. После этого автономные автомобили Ford войдут в автопарки Lyft наравне с обычными и будут использоваться преимущественно в часы пикового спроса на поездки, добавили в Ford.

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