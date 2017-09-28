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Компания Microsoft начала разработку универсального языка программирования для квантовых компьютеров

Вчера, 08:35
Компания Microsoft начала разработку универсального языка программирования для квантовых компьютеров


Когда один из первых персональных компьютеров, Altair 8800, увидел свет в 1976 году, у компании Microsoft уже был готов язык программирования Altair BASIC, предназначенный именно для этого компьютера. И сейчас руководство компании Microsoft собирается провернуть нечто подобное к моменту появления первых действительно работоспособных квантовых компьютеров. Согласно информации, обнародованной на конференции Ignite 2017, создаваемый новый "квантовый язык" позволит программировать кубиты и взаимосвязи между ними при помощи явлений квантовой запутанности и суперпозиции также легко, как при помощи современных языков, таких, как C# и Python, создаются программы для нынешних компьютеров.

Отметим, что компания Microsoft начала разработку языка программирования для компьютеров, которых еще не существует в природе. Самой сложной экспериментальной квантовой вычислительной системой является система с 17 кубитами, созданная компанией IBM, которая была использована для проведения около 300 тысяч экспериментов. Компания IBM работает в направлении создания универсальных квантовых компьютеров, в рамках этого проекта, имеющего название IBM Q, уже были выпущены некоторые программные инструменты и программные интерфейсы, объединенные в виде сервиса IBM Quantum Experience.

Квантовый язык программирования, разрабатываемый компанией Microsoft, еще не получил ни предварительного, ни официального названия. Но специалисты компании утверждают, что этот язык очень хорошо подходит для создания систем искусственного интеллекта. И если квантовый программный модуль использовать для обучения фирменной программы-помощника Cortana, то время процесса качественного обучения помощника с нуля может сократиться до нескольких дней вместо нескольких месяцев.

Работы по созданию языка программирования и аппаратных средств топологических квантовых вычислительных систем проводятся под руководством Майкла Фридмена (Michael Freedman), известного теоретика-физика и математика. С этой целью компания наняла и привлекла к работе большое количество ученых в области физики конденсированной материи, материаловедения, математики и информационных технологий, среди которых имеется несколько людей с известными всему миру именами.

Так как язык программирования, скорее всего, появится гораздо раньше первых квантовых компьютеров, компания Microsoft готовит своего рода эмулятор квантового компьютера, который будет доступен всем желающим через один из облачных сервисов компании. Пользователи со стороны смогут использовать в своих целях до 30 кубитов эмулируемого квантового компьютера, а количество кубитов, доступных привилегированным пользователям и корпоративным клиентам, будет равно 40.

"Тот же самый код, который сегодня будет работать на эмуляторе, завтра будет работать точно так же и на квантовом компьютере" - рассказывает Криста Свор (Krysta Svore), глава группы квантового программного обеспечения компании Microsoft, - "Создав за все это время библиотеки квантовых подпрограмм и другие "заготовки", отладив их на эмуляторе, разработчики получат возможность приступить к созданию полноценных программ сразу же после появления первых квантовых компьютеров".

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