Нгуен Нгок Тхен: хочу поздравить Казахстан с успешным проведением ЭКСПО-2017

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29 августа состоялось празднование Национального дня Социалистической Республики Вьетнам в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. По словам Министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Нгок Тхена, в стране преобладают разнообразные источники энергии. Солнце, ветер и биомасса — включены в генеральный план развития национальной энергии. В 2015 году правительство Вьетнама обнародовало стратегию развития возобновляемой энергии Вьетнама к 2030 и в последующем, к 2050 году.

«Хочу поздравить Казахстан с успешным проведением ЭКСПО-2017 с темой „Энергия Будущего“. Вьетнам стал одним из первых государств, которое потвердело свое участие на Выставке в Астане. Тема павильона — „Объединяя традиции и современность энергии будущего Вьетнама“. Павильон государства сфокусирован на источниках чистой энергии и демонстрирует богатые традиции и самобытные культурные ценности», — отметил Нгуен Нгок Тхен.

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В свою очередь, Заместитель Председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко подчеркнул, что Вьетнамская экспозиция является одной из самых интересных на ЭКСПО-2017.

«Это очевидный факт, что Национальный павильон Вьетнама привлекает к себе внимание посетителей Выставки. Статистика показывает, что страна за последние годы продемонстрировала один из самых высоких темпов экономического роста в Азии, эффективно внедряя лучшие инновации. Правительство Вьетнама уделяет особое внимание развитию национальной энергетической системы и, в частности, развитию альтернативных источников возобновляемой энергии», — заключил Заместитель Председателя Мажилиса Парламента.

Вьетнам расположен на юго-востоке Азии, а также занимает восточную часть Индокитайского полуострова. Страна примечательна живописной природой, древними храмовыми комплексами и богатым культурным наследием. В отчете Всемирного банка отмечается, что Вьетнам является одной из 14 ведущих стран мира с точки зрения развития гидроэнергетического потенциала. Вьетнам имеет большие возможности для генерации энергии ветра, а также использования энергии солнца.