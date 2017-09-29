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Детекторы LIGO и Virgo, расположенные на разных сторонах земного шара, зарегистрировали четвертый пакет гравитационных волн

29-09-2017, 07:04
Детекторы LIGO и Virgo, расположенные на разных сторонах земного шара, зарегистрировали четвертый пакет гравитационных волн


14 августа 2017 года в 10:30 по времени Гринвичского меридиана детекторы гравитационной обсерватории Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) в четвертый раз за всю историю зарегистрировали новый пакет гравитационных волн. Но данный случай регистрации отличается от трех предыдущих случаев тем, что сейчас в паре с детекторами LIGO, размещенными в двух местах в США, работали детекторы европейской обсерватории Virgo, находящейся в Италии, т.е. буквально на другой стороне земного шара.

Согласно полученным учеными данным, источником гравитационных волн и на этот раз стало столкновение двух огромных черных дыр, находившихся на удалении 1.8 миллиарда световых лет от Земли. Обе черные дыры имели приблизительно одинаковую массу, масса первой превосходила массу Солнца в 31 раз, а второй - в 25 раз. В результате столкновения образовалась черная дыра, масса которой больше массы Солнца в 53 раз, и это означает, что материя в количестве трех солнечных масс во время "взрывного" столкновения превратилась в чистую энергию, часть которой пошла на образование гравитационных волн.

Детекторы LIGO и Virgo, расположенные на разных сторонах земного шара, зарегистрировали четвертый пакет гравитационных волн


Напомним нашим читателям, что возможность существования гравитационных волн была обоснована Альбертом Эйнштейном более чем сто лет назад. Но гравитационные волны так и оставались чисто теоретическим явлением вплоть до 2015 года, когда гравитационная обсерватория LIGO зарегистрировала первый пакет волн. Второй пакет гравитационных волн был зарегистрирован в декабре того же года, а третий - в январе 2017 года.

Первые три пакета гравитационных волн были "пойманы" при помощи двух датчиков LIGO, расположенных в разных местах, в Луизиане и в Вашингтоне. Каждый датчик представляет собой два туннеля, длиной по 4 километра, через которые проходит луч света и возвращается назад, отразившись от зеркала на другом конце туннеля. Разница между светом двух лучей, прошедших через перпендикулярно расположенные туннели, позволяет выявить искривления пространственно-временного континуума колебательного характера, амплитуда которых сопоставима с диаметром протона.

Аналогичный принцип регистрации гравитационных волн используется и в европейском датчике Virgo, расположенном неподалеку от Пизы, Италия. Этот датчик был подключен к программе глобальных наблюдений спустя две недели после его ввода в эксплуатацию.

Детекторы LIGO и Virgo, расположенные на разных сторонах земного шара, зарегистрировали четвертый пакет гравитационных волн


Благодаря подключению к поискам гравитационных волн датчика Virgo ученые могут не только регистрировать и более точно измерять основные параметры гравитационных волн. Теперь стало возможным проведение процедуры триангуляции, благодаря чему область неба, в которой предположительно находится источник гравитационных волн, была уменьшена в 10 раз.

Возможность более точно указать область неба, откуда прибыли зарегистрированные гравитационные волны, позволит нам изучать гравитационные волны от процессов слияний более компактных, нежели массивные черные дыры, космических объектов, к примеру, нейтронных звезд. Такие столкновения должны произвести кроме всплесков гравитационных волн, еще и широкополосные всплески электромагнитного диапазона, в которых заключена масса дополнительной научной информации.

Программа совместных наблюдений детекторов Virgo и LIGO, во время которых был зарегистрирован четвертый пакет гравитационных волн, закончилась 27 августа 2017 года, а очередной период совместной работы начнется с середины 2018 года. Модернизация оборудования детекторов, которая будет проведена в этом промежутке, согласно мнению ученых, позволит паре детекторов регистрировать новые пакеты гравитационных волн минимум еженедельно.
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