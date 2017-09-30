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Акимат Астаны не отказывается от плана изменения рабочего графика предприятий

Сегодня, 00:19
Акимат Астаны не отказывается от плана изменения рабочего графика предприятий


Работа по дифференциации рабочего графика предприятий и организаций Астаны продолжается, заявил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации Программы развития города Астаны на 20162020 годы, руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов. Об этом пишет Elorda.info.

«Планируется продолжить работу по дифференциации рабочего графика для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в часы пик. В настоящее время ведутся переговоры с уполномоченными органами и организациями», — рассказал Бекмырза Игенбердинов.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев пояснил, для чего именно будет вводиться разное рабочее время.

«Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки, предлагаем принять постановление правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в вузах и ССУЗах — на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — рассказал Асет Исекешев.

На сегодняшний день в городе официально зарегистрировано более 350 тыс. транспортных средств, с учетом пригородного и иногороднего транспорта порядка 400450 тыс. автомобилей. Население столицы ежегодно растет в среднем на 5%, в то время как число автомобилей увеличивается на 9%, что является большой проблемой для транспортной системы города.

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