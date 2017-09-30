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Алексей Цой: Государство пошло на беспрецедентные меры

Сегодня, 00:33
Алексей Цой: Государство пошло на беспрецедентные меры


В Турцию направлен борт санавиации на три лежачих места, чтобы эвакуировать пострадавших в ДТП казахстанцев, сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает sputniknews.kz.

«Государство пошло на беспрецедентные меры, чтобы вернуть наших граждан из Антальи. Направляется борт санавиации, который по времени Антальи должен прибыть к 12 часам. Самолет рассчитан на три лежачих места. Это впервые в истории Казахстана, когда мы эвакуируем одновременно из дальнего зарубежья трех пациентов», — сказал Цой, отвечая на вопрос СМИ после пресс-конференции в Астане.

Он добавил, что три пациента действительно в тяжелом состоянии, повреждения травматологической и неврологической симптоматики, поэтому их эвакуируют в Астану, чтобы оказать максимальную помощь.

«Все это делается в рамках гарантированного объема медицинской помощи бесплатно. Прогноз благоприятный. Всего осталось четверо наших граждан. О троих из них турецкие коллеги написали, что для них требуется санитарная авиация. По одной девушке было заключение о том, что у нее переломы сложные, но она может без сопровождения медицинского работника выезжать рейсовым самолетом, по стабилизации», — сказал вице-министр.


Алексей Цой: Государство пошло на беспрецедентные меры

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Касательно средств, которые потратит государство для транспортировки пострадавших, он затруднился ответить, сказав, что приблизительно сумма составляет не менее 50 тыс. долларов.

Ориентировочно, по его словам, ожидается, что рейс из Турции долетит в Казахстан в 22.25 по местному времени.


Ранее в МИД Казахстана сообщили, что двое пострадавших получили переломы тазобедренных суставов, задет седалищный нерв, одна из девушек получила тяжелое сотрясение мозга, все трое не могут самостоятельно передвигаться.

Всего в ДТП попали семь казахстанцев, друзья прибыли в Анталью самостоятельно, не имея страхового полиса, поэтому после аварии возникли сложности с оплатой хирургической операции, медицинских услуг. Тем не менее казахстанским дипломатам удалось договориться с турецкой стороной о том, чтобы все медицинские расходы по пяти наиболее тяжело пострадавшим казахстанцам взяла на себя страховая компания водителя такси, погибшего в аварии.

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