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Geely откроет завод в Беларуси

Сегодня, 00:21
Geely откроет завод в Беларуси


Китайская автомобилестроительная компания Geely откроет в четвертом квартале 2017 года завод в городе Жодино в Беларуси, чье производство будет ориентировано на российский рынок, сообщила российская пресс-служба марки.

Завод будет ориентирован преимущественно на производство автомобилей Geely для российского рынка. Его мощность составит 60 тыс. автомобилей в год, в перспективе возможно ее увеличение. Первым серийным автомобилем, который будет производиться на заводе, станет кроссовер Atlas, сообщает RNS.


Geely откроет завод в Беларуси

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Общая площадь территории завода — 1,18 кв. км. На его территории разместятся цеха сварки площадью более 9 тыс. кв. м, сборки — 16 тыс. кв. м и окраски — около 8 тыс. кв. м.

Инвестиции в завод составили около 330 млн долларов, сообщила компания.

Существенная часть комплектующих будет поставляться на завод производителями, сотрудничающими с заводами Volvo (Volvo Cars принадлежит китайской Geely).

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