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Летательный аппарат Airlander 10 будет использоваться для изучения космического микроволнового фонового излучения

Вчера, 08:36
Летательный аппарат Airlander 10 будет использоваться для изучения космического микроволнового фонового излучения


Несмотря на то, что возраст Вселенной исчисляется миллиардами лет, ученые имеют возможность видеть самые ранние этапы ее существования посредством явления, называемого космическим микроволновым фоновым излучением (cosmic microwave background, CMB). Ученые-астрономы и астрофизики считают этот космический фон следами огромного количества тепла и других видов энергии, выделившейся во время Большого Взрыва. А диапазон этого реликтового излучения за счет расширения Вселенной сместился в диапазон микроволнового радиоизлучения за миллиарды лет распространения электромагнитных волн в космическом пространстве.

Микроволновый диапазон этого излучения не дает возможности его измерения и регистрации с поверхности Земли. Поэтому все измерения, связанные с реликтовым фоновым излучением проводятся выше или практически на границе космоса и атмосферы нашей планеты. Проведенные исследования показали, что в фоновом излучении, средняя температура которого составляет 2.275 градуса выше точки абсолютного нуля, присутствуют области с отличающейся от средней на миллионные доли градуса температурой. И эти аномалии дают ученым множество данных о процессах, происходивших во Вселенной на самых первых этапах ее существования.

Ученые, в большинстве случаев, производят измерения микроволнового фона при помощи специализированных космических аппаратов. Для этих же целей используется летающая обсерватория SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), астрономический инструмент, установленный на борту модернизированного авиалайнера Boeing 747. Однако, на последнем заседании британского Королевского Астрономического Общества прозвучало предложение использовать для исследований микроволнового фона дирижабль под названием Airlander 10, который является самым большим летательным аппаратом на сегодняшний день и который способен находиться в воздухе на протяжении нескольких недель непрерывно.

"При помощи системы дистанционного управления дирижабль Airlander 10 может летать в течение трех недель за один раз" - рассказывает Стивен Фини (Stephen Feeney), один из авторов идеи, - "За время полета Airlander 10 мы сможем наблюдать за небом в 20 раз дольше, чем это может обеспечить один полет обсерватории SOFIA".

Летательный аппарат Airlander 10 будет использоваться для изучения космического микроволнового фонового излучения


Напомним нашим читателям, что Airlander 10 является своего рода гибридным дирижаблем, часть подъемной силы обеспечивается заполненными гелием полостями внутри оболочки дирижабля, а часть создается за счет аэродинамики его корпуса. Дирижабль изначально разрабатывался для американских военных, но в 2016 году он был выкуплен у военных его создателями. Во время одного из испытательных полетов дирижабль потерпел крушение, после чего он был восстановлен и продолжил полеты.

"В настоящее время мы сотрудничаем с компанией Hybrid Air Vehicles, разработчиками дирижабля Airlander 10. Мы уже установили, что вибрация от двигателей аппарата достаточно мала, что допускает установку на нем телескопа, способного производить измерения микроволнового космического фона" - рассказывает Стивен Фини, - "И если нам удастся найти подходящие решения еще нескольких проблем, то мы продолжим развивать нашу идею далее".

Проблемы, о которых упоминает Стивен Фини, имеют отношение к работоспособности датчиков микроволнового фона и сопутствующей аппаратуры на высоте, на которую способен подниматься дирижабль Airlander 10. Помимо этого, требуется найти метод защиты оборудования от излучения расположенных неподалеку галактик, которое лежит в диапазоне микроволнового фона и которое служит источником помех и искажений.

Если проект, в котором будет задействован дирижабль Airlander 10, дойдет до стадии его реализации, то ученые, при помощи установленного на дирижабле оборудования, будут производить поиски в космическом фоне следов гравитационных волн, возникших вследствие процесса начального экспоненциального (инфляционного) расширения Вселенной. Такие сигналы еще ни разу не наблюдались учеными, но если их удастся зарегистрировать, то это существенно раздвинет границы нашего понимания устройства окружающего мира.
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