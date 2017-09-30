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Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса

Сегодня, 00:33
Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса


Кредитный импульс, демонстрирующий изменение темпов роста объемов кредитования, опережает экономическую динамику примерно на 9 месяцев. Пикового уровня он достиг в конце 2016 начале 2017 года, а в настоящее время происходит его самое существенное замедление с 2007—2008 годов. Оно способно привести к экономическому спаду, заявил главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции в Москве, сообщил «Интерфакс-Казахстана».

"Вероятность рецессии в США уже в начале 2018 года, по моим оценкам, составляет 60%", — отметил Стин Якобсен.

В целом по итогам следующего года подъем как американского ВВП, так и экономики еврозоны составит порядка 1%, прогнозирует он.

Российская экономика, по оценкам эксперта, вырастет на 1% в 2017 году, а уже в 2018 году рост будет нулевым.
«Наши оценки могут отличаться от официальных цифр, но тенденция, скорее всего, будет к замедлению роста. В целом, по моему мнению, с учетом состояния мировой экономики и экономики РФ потенциальный рост российского ВВП ограничен 2%», — заявил Якобсен.

В России кредитный импульс в данный момент является отрицательным, отметил эксперт.

«Объемы кредитования и спрос на кредиты слабые, в связи с чем мы имеем низкую скорость обращения денег и низкую инфляцию», — заявил он.

«В нынешней экономической реальности, когда мы видим близкий к нулю подъем ВВП, слабую производительность, а также снижение располагаемого дохода граждан и сокращение темпов роста кредитования, проблемы в банковском секторе неизбежны», — отметил Якобсен.

Говоря о возможном введении США дополнительных санкций в отношении РФ, которые могут затронуть российский рынок госдолга и рынок деривативов, эксперт отметил, что такой шаг ударит по экономике РФ больше, чем все предыдущие, вместе взятые. Приток капитала на долговой рынок РФ в настоящее время впечатляет, однако если настрой инвесторов изменится, обратное движение будет стремительным, отметил он.


Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса

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Прогноз Стина Якобсена для нефтяного рынка предусматривает потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель.

«При подъеме цены до этого уровня произойдет существенное увеличение добычи сланцевого газа и сланцевой нефти в США», — заявил он.

Учитывая наличие высоких объемов ресурсов нефти на Ближнем Востоке, добыча которых сдерживается в настоящее время, а также тот факт, что многие страны мира держат курс на электрификацию автомобильного сектора, стоимость нефти все же будет снижаться, прогнозирует эксперт. Дно цен на нефть, по его словам, находится на уровне $25 за баррель для WTI и $30 за баррель для Brent. Есть вероятность того, что стоимость Brent опустится до $30 за баррель «в течение 13 месяцев, максимум — в течение двух лет», отметил Якобсен.

Говоря о рынке американских гособлигаций, где в последнее время отмечается рост доходностей, Якобсен сказал, что высокие ставки по US Treasuries являются проблемой не только для США, но и для всего мира, учитывая высокую долю долларов в глобальной структуре долгового финансирования.

«Если доллар дорожает, платить по долгам становится сложнее, это бьет по emerging markets, сырьевым рынкам и инфляции», — отметил он.

Доходность 10-летних US Treasuries, по оценкам эксперта, может снизиться до нулевого уровня в конце 2018 года или начале 2019 года.

В качестве основного краткосрочного риска для мировых рынков эксперт выделил возможность военного удара США по Северной Корее. По его словам, это может произойти уже в октябре текущего года, причем удар будет одномоментным, а наземная операция американских войск в США исключена. Фондовые рынки могут отреагировать на такое событие краткосрочным снижением в пределах 2,5%, а в перспективе 6−12 месяцев падение рынка может достичь 5%.


Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса

До 2019 года 20% центробанков начнут использовать блокчейн

Отвечая на вопрос о его отношении к рынку криптовалют, Якобсен отметил, что, несмотря на интерес клиентов Saxo Bank к этому сектору, он оценивает его скептически, учитывая, что рынок является нерегулируемым. «Как экономист, я могу сказать, что ценность криптовалют является нулевой», — сказал он.

«Это „пузырь“, и в принципе этот „пузырь“ может расти долго», — заявил экономист.

«Тем не менее, скоро появится первый ETF, ориентированный на биткойны, появляются деривативы, это говорит о том, что рынок зреет, и Saxo Bank будет предлагать своим клиентам криптовалютные продукты», — заявил он.

Сама по себе технология блокчейн имеет большое будущее, полагает эксперт.

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