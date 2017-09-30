Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей

Сегодня, 00:22

У Telegram не осталось юридических привязок в России и Иране, так что атаки властей этих стран на мессенджер останутся без последствий. Это заявил основатель Telegram Павел Дуров, отвечая на вопрос, как уголовное дело в Иране и претензии ФСБ России отразятся на его компании. Он пообещал продолжить защиту контента пользователей России и Ирана из стран, «где уважают свободу», пишет издание vedomosti.ru.



«К сентябрю, когда российские власти начали слать предупреждения в наш лондонский офис, не осталось никого, кого бы они могли бы атаковать в своей юрисдикции», — объяснил Павел Дуров.

В Telegram не обеспокоены попытками отдельных стран преследовать компанию за защиту тайны переписки. Компания, по словам ее руководителя, постоянно готова порвать все личные и деловые связи с такими странами, чтобы у их властей не оставалось рычагов давления на Telegram.

Павел Дуров согласился предоставить данные Telegram

По словам Павла Дурова, российские и иранские регуляторы не обращают внимания, что уже 2017 год и мир открыт и связан многочисленными связями. «Если вы принимаете архаичные законы, которые ограничивают свободы, все вы в итоге убьете свою экономику, — предупредил он. — За последние несколько лет Google, Oracle и Microsoft (Skype) закрыли в России отделы по разработкам, и их примеру последовали более мелкие компании».

Напомним, Павел Дуров недавно сообщил, что ФСБ в июле запросила у Telegram ключи шифрования. 14 сентября в отношении Telegram ФСБ составила протокол об административном правонарушении. Предоставлять ключи шифрования спецслужбам компании обязывают положения «пакета Яровой». Требование затрагивает компании, включенные в Реестр операторов распространения информации. Включение в него не зависит от юрисдикции оператора. С июля 2018 года мессенджеры будут обязаны предоставлять по запросу ФСБ данные о пользователях, их переписку и сообщения голосовых вызовов. Из-за отказа это сделать чиновники могут заблокировать мессенджер.