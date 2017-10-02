Алишер Пирметов: Ценность ЭКСПО не может быть измерена в деньгах

Сегодня, 00:22

Итоги «Астана ЭКСПО-2017» превзошли все ожидания и прогнозы. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национальной компании «Астана ЭКСПО 2017» Алишер Пирметов. Об этом сообщает медиа-центр ЭКСПО-2017.



Как подчеркнул после выставки в Ганновере Герхард Шредер, занимавший тогда пост канцлера, «ценность „ЭКСПО“ не может быть измерена в деньгах». Алишер Пирметов в интервью подробно рассказал, в чем можно измерить успех ЭКСПО-2017.

Прежде всего, он отметил высокую посещаемость выставки. Так, согласно регистрационному досье, ожидалось более 2 млн гостей, но в итоге выставку посетило около 4 млн, среди которых полмиллиона туристов из 187 стран мира.

«Что касается посещений объектов „ЭКСПО-2017“, — добавил Алишер Пирметов, — то здесь цифра и вовсе фантастическая. Против прогнозируемых 5 млн посещений — более 33 млн. Самым популярным павильоном стал, конечно, „Нур Алем“. Он стал новой визитной карточкой Астаны и всего Казахстана. Безусловно, в короткий срок он стал туристическим местом номер один в Казахстане».

«Совершенной для нас неожиданностью было письмо от столичных бизнесменов, которые просили продлить выставку, — отметил Пирметов. — Такая реакция бизнеса — это огромный успех».

Также, по словам руководителя «Астана ЭКСПО 2017», в период подготовки к выставке с сентября 2015 года, то есть с приходом на пост председателя Ахметжана Есимова, по стране были созданы десятки тысяч рабочих мест. Причем, рост рабочих мест будет виден в конце года, когда будет подведена годовая статистика.

Россия, Германия и Китай в лидерах по числу туристов, посетивших ЭКСПО

«Ну и потом, поймите, что задача „Экспо“, как сказал Ахметжан Смагулович, — создавать возможности. Использовать их или нет — вопрос желания и способностей других государственных структур и местных исполнительных органов… Акимат столицы, я считаю, их использовал на полную катушку», — сказал в интервью Алишер Пирметов.

При этом в качестве яркого примера он привел туристический бизнес Астаны и в целом страны. «Он в том, что те же самые туркомпании поняли, что на въездном или даже внутреннем туризме зарабатывать интереснее, чем, как они привыкли, в качестве посредников отправлять наших туристов в Турцию или в Египет… И теперь они за этот рынок будут сражаться, а значит, это на пользу экономике страны», — отметил собеседник.

В компании «Астана ЭКСПО 2017» также отмечают развернутую рекламную кампанию по всему миру не только самой выставки, но и в целом Казахстана. По данным Пирметова, медийный и рекламный охват по миру суммарно превысил 2,6 млрд человек.

Но, самое главное, по его словам, в том, что «собрав и показав на сравнительно небольшой территории 193 передовые технологии со всего мира, мы заставили казахстанцев задаться очень простым вопросом: если мир будет жить этим в ближайшие годы, то чем будем жить мы?».

«Я по долгу службы общаюсь с разными людьми, и с бизнесменами в том числе, — сказал в интервью Алишер Пирметов, — и за три месяца выставки неоднократно приходилось слышать от них: „Может, мы не в то деньги вкладываем? Нефть нестабильна, строительный рынок еще более нестабилен, может, пора технологиями заняться?“ Я думаю, если десяток хотя бы средних технологичных компаний под впечатлением от „Экспо“ будут созданы в Казахстане, то это будет самый большой успех».