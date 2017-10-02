Бакытжан Сагинтаев прибыл в Южно-Казахстанскую область

Сегодня, 00:29

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Южно-Казахстанскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также реализацией госпрограмм развития АПК и «Нрлы жол», программы жилищного строительства «Нрлы жер» и программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, сообщает primeminister.kz.



Рабочая поездка Бакытжана Сагинтаева в ЮКО началась с города Туркестана, где он посетил хлебозавод «Яссы-Нан», продукция которого поставляется во все районы области. В ходе осмотра предприятия руководитель управляющей компании ТОО «А жол» Сабыр Атаев продемонстрировал премьер-министру производственные цеха и рассказал о текущей деятельности завода и перспективах его модернизации.

Предприятие ТОО «А жол» занимается производством хлебобулочных и колбасных изделий. В 2016 году здесь было произведено продукции на 288 млн тенге, а за 8 месяцев 2017 года уже на 839 млн тенге. Компания являет собой пример положительного эффекта государственной поддержки МСБ и массового предпринимательства.

Далее Бакытжан Сагинтаев посетил ряд объектов социальной инфраструктуры Туркестана, в том числе Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, где ректор Уалихан Абдибеков представил премьер-министру инфраструктуру университета и рассказал о развитии вуза и применяемых здесь образовательных программах.

На сегодняшний день в МКТУ работают более 1000 преподавателей и учатся по 105 специальностям порядка 9 тыс. студентов, в том числе более 700 иностранцев. Здесь был построен университетский городок, расширение которого положительно отразилось на самом Туркестане.

Следующим объектом посещения стал микрорайон Отырар, построенный в рамках программы «Нрлы жер». Аким города Туркестана Алипбек Усербаев продемонстрировал Бакытжану Сагинтаеву качество жилья в одном из построенных домов и презентовал перспективный инфраструктурный план развития города. Кроме того, аким проинформировал премьер-министра о ходе реализации программы «Нрлы жер».

Во второй половине дня премьер-министр РК продолжит рабочую поездку в городе Шымкенте, где проведет ряд совещаний и посетит производственные и социальные объекты.