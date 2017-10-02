Бакытжану Сагинтаеву доложили о развитии ЮКО

Сегодня, 00:24

В Шымкенте в выставочном центре «Крме» под председательством премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось совещание по вопросам развития сферы туризма и предпринимательства, занятости и трудовых ресурсов. В заседании приняли участие ряд министров, заместители акимов северных областей, а также акимы городов и районов, руководители управлений и предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба главы ЮКО.

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Ознакомив участников совещания с повесткой дня, Бакытжан Сагинтаев отметил, что прибыл в Южно-Казахстанскую область по поручению главы государства и в ходе рабочей поездки он посетил ряд промышленных предприятий в регионе, ознакомившись с их работой. Также он затронул вопросы занятости и отметил необходимость поддержки миграции.

«Население Южного региона — это предприимчивые люди, и их не нужно учить. Если вы просто укажете проект, они его реализуют. Также они могут преуспеть и в сфере садоводства. У области большие возможности себя обеспечить. Существует ли достаточная поддержка развитию предпринимательства, возможно необходимо пересмотреть законы, тем самым поддержать предпринимателей. Стоит рассмотреть эти вопросы», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Вместе с тем, премьер-министр подробно остановился на вопросах переселения граждан из южных в северные регионы страны. Говоря о систематической работе в этом направлении, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул необходимость предоставления земель для переселенцев, обеспечения их постоянной работой и жильем.

Наряду с этим, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев доложил о проделанной работе в сфере туризма и предпринимательства. Аким подчеркнул, что благодаря политике главы государства создаются все возможности для развития области. Вместе с этим, глава региона сообщил, что в целях улучшения уровня жизнедеятельности населения выполняются все поставленные задачи.

«В области успешно реализуется программа индустриально-инновационного развития. В рамках программы реализовано 162 проекта на сумму 208 млрд тенге, открыто 9,5 тыс. новых рабочих мест. Из них в текущем году запущено 5 проектов и привлечены инвестиции на сумму 2,3 млрд тенге. В настоящее время 94% из запущенных проектов освоили запланированную мощность, тем самым произведено продукции на сумму 71 млрд тенге. В результате исполнения поручения главы государства по превращению сельского хозяйства в новый драйвер экономического развития, объем продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 1,9%, тем самым составив 257,4 млрд тенге. В настоящее время в области уделяется большое внимание формированию благоприятного бизнес-климата и создаются все необходимые условия для реализации предпринимательской инициативы», — сказал ЖансеитТуймебаев.

Также, глава региона проинформировал, что в соответствии с требованиями государственной программы «Развития агропромышленного комплекса» в области создано 158 кооперативов. Объем инвестиций, направленных в сферу сельского хозяйства, составил 21,8 млрд тенге, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличившись в 5,5 раз. Кроме того, глава региона сообщил, что в этом году на базе Шымкентского механического завода налажено производство по сборке модульных молокоприемных пунктов. В настоящее время 15 модульных пунктов приема молока переданы кооперативам без залога и предоплаты. Стоит отметить, что 50% от стоимости пункта государство оплачивает в виде субсидий.

На встрече глава региона отметил, что в Южно-Казахстанской области наблюдается устойчивый рост туристической индустрии. Количество туристических объектов в регионе составило 195 единиц, увеличившись на 31%. Объем оказанных услуг местами размещений составив 1,7 млрд тенге, увеличился на 43%. В этом году регион посетило 128 тыс. туристов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 55,3%.

В завершение заседания премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев посмотрел выставку товаропроизводителей, представленную в выставочном центре «Крме». Следует отметить, что в этой выставке участвовали 69 предпринимателей, которые представили свою продукцию в сфере текстильной, пищевой промышленности, строительства и машиностроения. Вместе с этим, на выставке делегаты осмотрели лекарственные препараты, медицинские приборы, строительные товары и продукты питания. Кроме того, глава Правительства ознакомился с модульными пунктами приема молока и с образцом социального магазина. Премьер-министр дал высокую оценку данным проектам, и поручил продолжить их развитие.