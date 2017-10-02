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БРК изменил стратегию развития

Сегодня, 00:38
БРК изменил стратегию развития


Совет директоров Банка Развития Казахстана (БРК) утвердил изменения в Стратегию развития банка на 20142023 годы. Главной стратегической задачей в документе обозначен рост доли финансирования частного бизнеса и негосударственных источников фондирования. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

«В июне прошлого года на расширенном заседании совета директоров банка были представлены ряд инициатив, касающихся концептуальных изменений в кредитной политике БРК в соответствии с текущими запросами развития несырьевой экономики. Все предложенные инициативы были одобрены участниками заседания, в том числе в части увеличения доли финансирования проектов частного бизнеса. Реализация инициатив потребовала корректировки ключевых документов, регулирующих деятельность БРК, включая десятилетнюю Стратегию развития банка», — рассказал председатель правления БРК Болат Жамишев.

Так, в новой стратегии, помимо активизации кредитной деятельности, развития новых инструментов финансирования, предусмотрено увеличение доли проектов частного бизнеса в структуре кредитного портфеля БРК до не менее 70% в 2023 году с 57,4% по итогам 2016 года.


БРК изменил стратегию развития

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Кроме того, будет расширена доля негосударственных источников фондирования в общей структуре заимствований БРК к 2023 году до не менее 80% с 58,9% в 2016 году. Банк намерен увеличить ежегодный объем финансирования проектов и программ до 544 млрд тенге в 2023 году с 426 млрд тенге в 2016 году.

Корректировка стратегии также включает в себя детализацию планов развития новых финансовых продуктов, использование которых будет зависеть от профиля риска проектов:

— проектное финансирование, когда обеспечением по займу выступают будущие денежные потоки;
— синдицированное финансирование совместно с другими финансовыми организациями;
— финансирование проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), преимуществом которого, в частности, является наличие, согласно действующему законодательству, источников возмещения затрат субъектов ГЧП, включая субсидии от государства, компенсацию инвестиционных и операционных затрат по проекту ГЧП;
— долговое финансирование посредством предоставления облигационных займов компаниям, имеющим высокий кредитный рейтинг, сокращает время на кредитный анализ, а также является удобным финансовым инструментом как для заемщика, так и кредитора, с точки зрения управления ликвидностью;
— вхождение в капитал компаний — инструмент, который БРК будет использовать для улучшения экономики финансируемых проектов (показателей долговой нагрузки, финансовой устойчивости и платежеспособности проектов) и развивать на базе Фонда прямых инвестиций, создаваемого совместно с сестринской организацией банка — АО «Казына Капитал Менеджмент».

В сообщении БРК отмечается, что миссия, видение и стратегические направления развития банка не претерпели концептуальных изменений. Одной из составляющих видения банка остается предоставление лучшего финансирования в национальной валюте. Кроме того, БРК не ставит перед собой цель максимизации прибыли, в то же время обеспечивая безубыточность своей деятельности. В этой связи в обновленной редакции стратегии пересмотрены целевые показатели рентабельности капитала до уровня не менее 1% вместо ранее установленного уровня — не менее 3%.

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