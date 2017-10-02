Компания Toyota представляет прототип автомобиля-робота, в салоне которого скрыт большой сюрприз

2-10-2017, 08:37Разработчики большинства самоуправляемых автомобилей-роботов всеми силами пытаются сократить количество традиционных элементов управления. На этот фоне весьма странно выглядит последний прототип автомобиля-робота компании Toyota. Этот автомобиль, получивший название Platform 2.1, является разработкой специалистов института Toyota Research Institute (TRI), а основой его системы является система внешних датчиков Sensor System 2.0, дополненная лазерным сканером LIDAR. Но самым большим сюрпризом является то, что в салоне Platform 2.1 находится два полноценных набора элементов управления, другими словами, два водительских места сразу.Автомобиль Platform 2.1 создан на базе одного из седанов Lexus, который был подвергнут ряду серьезных модификаций сотрудниками института TRI. На верхней площадке, где расположены внешние датчики и камеры, установлен лазерный сканер Luminar LIDAR самой последней модели, имеющий более высокую дальность действия и более широкую область охвата. При этом, новый сканер поддерживает режим сужения области захвата и повышения за счет этого разрешающей способности, что позволит сканировать с более высокой скоростью или с более высоким качеством только область, представляющую интерес в данный момент времени.Как уже упоминалось выше, у автомобиля Platform 2.1 имеются два полных набора элементов управления. Другими словами, пассажирское сиденье переоборудовано в полноценное водительское место со всеми необходимыми педалями, рулевым колесом и приборной панелью на базе небольшого дисплея. Эти два водительских места могут работать как по отдельности, так и в дублирующем режиме при помощи установленных сервоприводов и датчиков.Наличие избыточных средств контроля, согласно имеющейся информации, позволит сотрудникам института TRI разработать наилучшие стратегии передачи контроля от автоматической системы человеку и наоборот, что имеет особо важное значение в случае возникновения опасных и непредвиденных ситуаций. Помимо этого, система управления при помощи алгоритмов машинного обучения сможет перенимать опыт у людей-водителей с хорошим стажем, а позже самостоятельно производить обучение и тренировку водителей-новичков.Система управления автомобиля Platform 2.1 получила две новые функции, имеющие название Guardian (Опекун) и Chauffeur (Chauffeur). Функция Guardian больше всего напоминает ангела-хранителя, следящего за действиями человека-водителя. И если человек в силу каких-то причин не справляется с управлением, или ситуация на дороге приближается к аварийной, то система Guardian может перехватить управление на себя, совершить резкие маневры, задействовать экстренное торможение и принять другие необходимые меры. Помимо этого, система Guardian постоянно следит за состоянием водителя, отслеживая его позу, стиль вождения, эмоциональное состояние. И если водитель просто начинает засыпать, то система будит его, а в особо тяжелых случаях система Guardian может просто запретить движение контролируемого ею автомобиля.Система Chauffeur имеет достаточно традиционный набор функций автоматического вождения. Сейчас уровень автономии, обеспечиваемый системой Chauffeur, равен 4/5. И система Chauffeur использует для своей работы данные с того же набора датчиков, что и система Guardian.