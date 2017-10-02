RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать

Вчера, 08:36Исследователи-робототехники во всем мире тратят безумно большое количество времени и усилий для того, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность падения создаваемых ими роботов. И получаемые положительные результаты являются достаточно важными шагами на пути к созданию роботов, способными выполнять какие-либо полезные для человека действия. Конструкция большинства существующих больших гуманоидных роботов позволяет им пережить падение без потерь, но такие события не вызывают никакого энтузиазма у их создателей, ведь падение, в большинстве случаев, означает прекращение выполнения поставленной перед роботом задачи.Исследовательская группа из Токийского университета и компании Kawasaki Heavy Industries, возглавляемая Кеи Окада (Kei Okada) и Масейуки Инаба (Masayuki Inaba), создала собственный вариант гуманоидного робота в натуральную величину. Но самым интересным стал их подход к проблеме падений этого робота - научить его абсолютно не беспокоиться по поводу падения. Для того, чтобы иметь возможность "не беспокоиться" по поводу падения, конструкция робота сделана достаточно прочной, снабжена защитой и дополнительными элементами, которые позволяют роботу подняться после падения и продолжить выполнение его задачи.По задумке создателей робот Robust Humanoid Platform (RHP2) должен быть способен работать длительное время в зонах повышенной опасности, таких, как места стихийных бедствий и техногенных катастроф, пожары, наводнения и т.п. Так как этот робот может упасть, встать и продолжить действовать, то людям уже не придется тратить время на спасение и ремонт самого робота.Система защиты робота RHP2 разработана таким образом, что она препятствует любой прямой механической поломке элементов конструкции при контакте с поверхностью. Помимо этого система предотвращает вторичные механические повреждения, такие, как порчу внутренних узлов суставов и двигателей робота. Большую часть защиты обеспечивает "бронированный" металлический каркас, который окружает все тело робота RHP2. А те узлы робота, которые в любом случае испытывают нагрузки и удары во время падения, включая коленные суставы, кисти "рук", локтевые суставы и т.п., сделаны из особо прочных материалов и дополнительно укреплены.Существующий вариант робота RHP2 приводится в действие электрическими двигателями, но в планах японских исследователей уже стоит переоснащение робота гидравлической системой, что, в свою очередь, даст роботу большую силу и снизит количество затрачиваемой им на движения энергии. Помимо этого, исследователи создадут ряд защитных костюмов для робота RHP2, которые смогут защитить его от различных "поражающих факторов", от пыли, огня, химически активных веществ, радиации и т.п.В систему управления робота RHP2, построенной на базе специализированной операционной системы ROS, зашито несколько типовых моделей его поведения, предназначенных для различных ситуаций и различных видов падения.Естественно робот, который все время падает и снова встает, выглядит менее привлекательно, нежели робот, который не падает совсем. Но если последнего робота еще не существует в реальности и он не появится даже в обозримом будущем, то робот RHP2 уже хоть сейчас готов встать, пойти, упасть, встать и снова пойти дальше.