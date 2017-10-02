Новости / KnowHow

RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать

Вчера, 08:36
RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать


Исследователи-робототехники во всем мире тратят безумно большое количество времени и усилий для того, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность падения создаваемых ими роботов. И получаемые положительные результаты являются достаточно важными шагами на пути к созданию роботов, способными выполнять какие-либо полезные для человека действия. Конструкция большинства существующих больших гуманоидных роботов позволяет им пережить падение без потерь, но такие события не вызывают никакого энтузиазма у их создателей, ведь падение, в большинстве случаев, означает прекращение выполнения поставленной перед роботом задачи.

Исследовательская группа из Токийского университета и компании Kawasaki Heavy Industries, возглавляемая Кеи Окада (Kei Okada) и Масейуки Инаба (Masayuki Inaba), создала собственный вариант гуманоидного робота в натуральную величину. Но самым интересным стал их подход к проблеме падений этого робота - научить его абсолютно не беспокоиться по поводу падения. Для того, чтобы иметь возможность "не беспокоиться" по поводу падения, конструкция робота сделана достаточно прочной, снабжена защитой и дополнительными элементами, которые позволяют роботу подняться после падения и продолжить выполнение его задачи.

По задумке создателей робот Robust Humanoid Platform (RHP2) должен быть способен работать длительное время в зонах повышенной опасности, таких, как места стихийных бедствий и техногенных катастроф, пожары, наводнения и т.п. Так как этот робот может упасть, встать и продолжить действовать, то людям уже не придется тратить время на спасение и ремонт самого робота.

RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать


Система защиты робота RHP2 разработана таким образом, что она препятствует любой прямой механической поломке элементов конструкции при контакте с поверхностью. Помимо этого система предотвращает вторичные механические повреждения, такие, как порчу внутренних узлов суставов и двигателей робота. Большую часть защиты обеспечивает "бронированный" металлический каркас, который окружает все тело робота RHP2. А те узлы робота, которые в любом случае испытывают нагрузки и удары во время падения, включая коленные суставы, кисти "рук", локтевые суставы и т.п., сделаны из особо прочных материалов и дополнительно укреплены.

Существующий вариант робота RHP2 приводится в действие электрическими двигателями, но в планах японских исследователей уже стоит переоснащение робота гидравлической системой, что, в свою очередь, даст роботу большую силу и снизит количество затрачиваемой им на движения энергии. Помимо этого, исследователи создадут ряд защитных костюмов для робота RHP2, которые смогут защитить его от различных "поражающих факторов", от пыли, огня, химически активных веществ, радиации и т.п.

В систему управления робота RHP2, построенной на базе специализированной операционной системы ROS, зашито несколько типовых моделей его поведения, предназначенных для различных ситуаций и различных видов падения.

Естественно робот, который все время падает и снова встает, выглядит менее привлекательно, нежели робот, который не падает совсем. Но если последнего робота еще не существует в реальности и он не появится даже в обозримом будущем, то робот RHP2 уже хоть сейчас готов встать, пойти, упасть, встать и снова пойти дальше.

  • Просмотров: 110
Похожие материалы
  • SALTO - самый SALTO - самый "прыгучий" робот на сегодняшний день
  • JumpRoACH - робот, который может прыгать, как насекомое JumpRoACH - робот, который может прыгать, как насекомое
  • Компания Boston Dynamics представляет робота ATLAS следующего поколения Компания Boston Dynamics представляет робота ATLAS следующего поколения
  • Иран демонстрирует нового гуманоидного робота Surena III Иран демонстрирует нового гуманоидного робота Surena III
  • Сферический робот QRoSS может кататься по поверхности и может ходить, выпустив Сферический робот QRoSS может кататься по поверхности и может ходить, выпустив "ноги"
    • Отзывы читателей
    В Дубайе будет построен прототип марсианского В Дубайе будет построен прототип марсианского "купольного" города KnowHow Вчера, 08:37
    RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать KnowHow Вчера, 08:36
    БРК изменил стратегию развития БРК изменил стратегию развития Государство Вчера, 00:38
    Бакытжан Сагинтаев прибыл в Южно-Казахстанскую область Бакытжан Сагинтаев прибыл в Южно-Казахстанскую область Государство Вчера, 00:29
    В Алматы построят новый бизнес-центр В Алматы построят новый бизнес-центр Государство Вчера, 00:27
    Бакытжану Сагинтаеву доложили о развитии ЮКО Бакытжану Сагинтаеву доложили о развитии ЮКО Государство Вчера, 00:24
    Алишер Пирметов: Ценность ЭКСПО не может быть измерена в деньгах Алишер Пирметов: Ценность ЭКСПО не может быть измерена в деньгах Государство Вчера, 00:22
    Китайские исследователи продемонстрировали работу первого межконтинентального квантового коммуникационного канала Китайские исследователи продемонстрировали работу первого межконтинентального квантового коммуникационного канала KnowHow 1-10-2017, 10:19
    "Волшебная пыль" частиц, состоящих из света и материи, позволяет кардинально ускорить решение тяжелых вычислительных задач KnowHow 1-10-2017, 10:18
    Беспилотник, вооруженный Беспилотник, вооруженный "камерой событий", совершил первый полет в автоматическом режиме KnowHow 1-10-2017, 10:18
    Радиотелескоп ALMA пролил свет на тонкости процессов влияния активных ядер на окружающие их галактики Радиотелескоп ALMA пролил свет на тонкости процессов влияния активных ядер на окружающие их галактики KnowHow 30-09-2017, 08:36
    Летательный аппарат Airlander 10 будет использоваться для изучения космического микроволнового фонового излучения Летательный аппарат Airlander 10 будет использоваться для изучения космического микроволнового фонового излучения KnowHow 30-09-2017, 08:36
    Наночастицы особого типа значительно расширят возможности технологий трехмерной печати металлом Наночастицы особого типа значительно расширят возможности технологий трехмерной печати металлом KnowHow 30-09-2017, 08:36
    Алексей Цой: Государство пошло на беспрецедентные меры Алексей Цой: Государство пошло на беспрецедентные меры Государство 30-09-2017, 00:33
    Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса Государство 30-09-2017, 00:33
    Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей Государство 30-09-2017, 00:22
    Geely откроет завод в Беларуси Geely откроет завод в Беларуси Государство 30-09-2017, 00:21
    Акимат Астаны не отказывается от плана изменения рабочего графика предприятий Акимат Астаны не отказывается от плана изменения рабочего графика предприятий Государство 30-09-2017, 00:19
    Детекторы LIGO и Virgo, расположенные на разных сторонах земного шара, зарегистрировали четвертый пакет гравитационных волн Детекторы LIGO и Virgo, расположенные на разных сторонах земного шара, зарегистрировали четвертый пакет гравитационных волн KnowHow 29-09-2017, 07:04
    Компания Intel представляет Компания Intel представляет "Loihi" - нейроморфный процессор, работа которого основана на принципах функционирования мозга KnowHow 29-09-2017, 07:04