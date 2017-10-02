В Дубайе будет построен прототип марсианского "купольного" города

Вчера, 08:37Город Дубай, самый крупный город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), уже хорошо известен нашим читателям. Там находится самый высокий небоскреб в мире, рядом с городом ведется строительство самой крупной солнечной электростанции с самой высокой коллекторной башней. И в не очень далеком будущем Дубай получит еще одну яркую достопримечательность. Правительство ОАЭ недавно объявило о том, что в Дубайе будет построен первый в мире функционирующий прототип марсианского "купольного" города. А проект марсианского города станет разработкой одной из самых крупных и известных архитектурных фирм, фирмой Bjarke Ingels.Проект по созданию марсианского города получил название Mars Science City. Купола этого города покроют площадь в 176.5 тысяч квадратных метров, а общая стоимость проекта составит 140 миллионов американских долларов. Город будет состоять и нескольких соединенных между собой куполов и в нем будет достаточно места для размещения многочисленной команды, которая будет там жить в течение одного года в рамках программы моделирования первых этапов колонизации Марса.В настоящее время к работам в рамках проекта Mars Science City уже подключено несколько научных лабораторий, специалисты которых разрабатывают технологии, предназначенные для проведения колонизации Марса. Среди этих технологий на первых местах стоят технологии производства и выращивания пищевых продуктов, получения воды, кислорода и энергии.Внутри города Mars Science City будет находиться музей, в котором будут демонстрироваться достижения космических технологий. Стены этого музея, который будет построен в традиционном восточном стиле, будут изготовлены из песка, взятого в соседней пустыне, при помощи технологий строительной трехмерной печати."Новый проект должен стать частью вклада Объединенных Арабских Эмиратов в копилку всеобщих научных достижений" - рассказывает Шейх Мохаммед бин Рашид (Sheikh Mohammed bin Rashid), Премьер-министр Дубайя, - "И мы надеемся, что это станет примером для подражания другим людям и странам, которые также могут поспособствовать делу продвижения человечества в космос".Информация касательно реализации проекта Mars Science City следует буквально "по пятам" за объявлением правительства ОАЭ грандиозного плана по колонизации Марса, рассчитанного на сто лет и получившего название Mars 2117 Project. Конечной целью этого проекта является основание и строительство большого города на Красной Планете, что должно произойти в начале следующего столетия. А первым шагом к достижению этой цели станет запуск в 2020 году беспилотного исследовательского аппарата, который еще через год доберется до окрестностей Марса.