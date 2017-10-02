В Алматы построят новый бизнес-центр

Сегодня, 00:27

Градостроительным советом Алматы утверждены проекты строительства бизнес-центра и трех многоквартирных жилых комплексов. Возведение объектов обеспечит привлечение частных инвестиций в размере 74,8 млрд тенге, освоение 9,9 га незастроенной территории, из которых 4,9 — озеленение. Будет введено 188 тыс.м жилой площади, 2787 парковочных мест и четыре дошкольных образовательных учреждения. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Бауыржана Байбека.



Так, в Бостандыкском районе начнется строительство жилого комплекса «Сейфуллина», состоящего из 13 блоков и предусматривающего детский сад на 120 мест. Проект имеет подземный паркинг с эксплуатируемой кровлей, представленной благоустроенными дворами. Планируемая продолжительность строительства — 25 месяцев. Компания застройщик в рамках социальной ответственности обязуется построить детский сад на 160 мест и передать его в коммунальную собственность.

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В том же районе между ул. Сатпаева и пр. Абая, западнее ул. Тлендиева будет возведен жилой комплекс, состоящий из 19 домов. Территория комплекса условно делится на три зоны, включающие дворовое, общественное пространство и зону доступа к детскому саду на 200 мест. Срок реализации проекта — 36 месяцев.

В Бостандыкском районе на пересечении пр.Аль-Фараби и ул. Розыбакиева будет реализован проект «Парк-офис». В соответствии с градостроительными требованиями, запрещающими возведение высотных объектов выше пр.Аль-Фараби, высота зданий не превышает 12 метров от уровня земли. Проект предусматривает строительство трех блоков, соединенных навесной галереей с парковым пространством между ними. Парковая инфраструктура включает в себя площадку летнего кафе, вело-трассы, переговорные павильоны из прозрачных конструкций и террасы, интегрированные в офисную атмосферу. Предполагаемый срок строительства — 24 месяца.

В Ауэзовском районе в микрорайоне № 3 появится жилой комплекс, состоящий из четырех 9 и 12 этажных домов. Комплекс имеет 2-х уровневый подземный паркинг и детский сад на 60 мест. Продолжительность строительства — 20 месяцев.

В целом, при рассмотрении проектов особое внимание обращается на применение энергоэффективных решений, количество мест в подземных автопаркингах, качество материалов внешней отделки, ночную подсветку фасадов зданий, условия доступа для маломобильных групп, площадь озеленения, нагрузку на транспортные потоки и др.