FE04 - автомобиль для гонок Formula E от компании Audi

3-10-2017, 08:35В прошлом году мы рассказывали нашим читателям, что руководство известной автомобильной компании Audi приняло решение прервать участие в Чемпионате мира по гонкам на выживание (World Endurance Championship) и сделать упор на участие в гонках электрических автомобилей Formula E. И вот в этом сезоне гонок Formula E, набирающие популярность с каждым годом, на трассу выйдут новые автомобили FE04. Эти гоночные автомобили послужат испытательным полигоном, на котором специалисты компании Audi будут тестировать новые электрические автомобильные технологии.Техническая группа, занимающаяся разработкой автомобилей FE04, сосредоточилась в первую очередь на двигателях и трансмиссии. Согласно требованиям гонок Formula E, конструкция автомобилей должна быть максимально приближенной к единому стандарту, и технические специалисты имеют возможность "играть" только с двигателями, трансмиссией, программным обеспечением и некоторыми другими незначительными элементами конструкции автомобиля. Группа компании Audi, занимающаяся разработкой двигателей, уверена в том, что им удалось получить максимальную производительность и эффективность. Но вот новая одноступенчатая трансмиссия является пока еще "темной лошадкой", характер которой проявится только во время реальных гонок."Вместе с нашими техническими партнерами из команды ABT Schaeffler мы разработали принципиально новый вид трансмиссии" - рассказывает Дитер Гэсс (Dieter Gass), один и руководителей компании Audi Motorsport, - "Сейчас вы даже не сможете визуально идентифицировать этот узел, глядя на коробку из углеродистого волокна, в которую заключена новая трансмиссия. Помимо этого, в автомобиле FE04 использован еще целый ряд новых инновационных технологий".Напомним нашим читателям, что сотрудничество компании Audi с командой ABT Schaeffler было начато еще в прошлом году. Но только в нынешнем сезоне гонок совместная команда получить полную поддержку со стороны компании Audi. И для того, чтобы продемонстрировать этот факт, автомобили FE04 получат новую схему окраски, выдержанную в зеленых и черных цветах, плюс непременный атрибут - четыре "фирменных" кольца Audi, разбросанные по разным частям кузова. Главным пилотом команды Audi является Лукас ди Грэсси (Lucas di Grassi), имеющий рейтинг #1, завоеванный им в прошлом году. А вторым пилотом является Даниэль Абт (Daniel Abt), рейтинг которого равен #66.И в заключение следует отметить, что сезон 2017/18 Formula стартует в Гонконге в декабре этого года.