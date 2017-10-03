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FE04 - автомобиль для гонок Formula E от компании Audi

3-10-2017, 08:35
FE04 - автомобиль для гонок Formula E от компании Audi


В прошлом году мы рассказывали нашим читателям, что руководство известной автомобильной компании Audi приняло решение прервать участие в Чемпионате мира по гонкам на выживание (World Endurance Championship) и сделать упор на участие в гонках электрических автомобилей Formula E. И вот в этом сезоне гонок Formula E, набирающие популярность с каждым годом, на трассу выйдут новые автомобили FE04. Эти гоночные автомобили послужат испытательным полигоном, на котором специалисты компании Audi будут тестировать новые электрические автомобильные технологии.

FE04 - автомобиль для гонок Formula E от компании Audi


Техническая группа, занимающаяся разработкой автомобилей FE04, сосредоточилась в первую очередь на двигателях и трансмиссии. Согласно требованиям гонок Formula E, конструкция автомобилей должна быть максимально приближенной к единому стандарту, и технические специалисты имеют возможность "играть" только с двигателями, трансмиссией, программным обеспечением и некоторыми другими незначительными элементами конструкции автомобиля. Группа компании Audi, занимающаяся разработкой двигателей, уверена в том, что им удалось получить максимальную производительность и эффективность. Но вот новая одноступенчатая трансмиссия является пока еще "темной лошадкой", характер которой проявится только во время реальных гонок.

"Вместе с нашими техническими партнерами из команды ABT Schaeffler мы разработали принципиально новый вид трансмиссии" - рассказывает Дитер Гэсс (Dieter Gass), один и руководителей компании Audi Motorsport, - "Сейчас вы даже не сможете визуально идентифицировать этот узел, глядя на коробку из углеродистого волокна, в которую заключена новая трансмиссия. Помимо этого, в автомобиле FE04 использован еще целый ряд новых инновационных технологий".

FE04 - автомобиль для гонок Formula E от компании Audi


Напомним нашим читателям, что сотрудничество компании Audi с командой ABT Schaeffler было начато еще в прошлом году. Но только в нынешнем сезоне гонок совместная команда получить полную поддержку со стороны компании Audi. И для того, чтобы продемонстрировать этот факт, автомобили FE04 получат новую схему окраски, выдержанную в зеленых и черных цветах, плюс непременный атрибут - четыре "фирменных" кольца Audi, разбросанные по разным частям кузова. Главным пилотом команды Audi является Лукас ди Грэсси (Lucas di Grassi), имеющий рейтинг #1, завоеванный им в прошлом году. А вторым пилотом является Даниэль Абт (Daniel Abt), рейтинг которого равен #66.

И в заключение следует отметить, что сезон 2017/18 Formula стартует в Гонконге в декабре этого года.
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