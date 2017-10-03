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Космический телескоп Hubble увидел самую далекую от Солнца комету, находящуюся в активном состоянии

3-10-2017, 08:35
Космический телескоп Hubble увидел самую далекую от Солнца комету, находящуюся в активном состоянии


На первом снимке вы можете увидеть изображение кометы C/2017 K2 (PANSTARRS) или просто K2. Эта комета находится сейчас на расстоянии 2.4 миллиардов километров от Солнца, но самым интересным является то, что она уже пребывает в активном состоянии, т.е. на поверхности и в окружающем комету пространстве продолжают идти специфичные "кометные" процессы. И это все делает комету K2 самой далекой от Солнца активной кометой среди всех известных ученым-астрономам.

Комета K2 была обнаружена в мае этого года телескопом Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), расположенном на Гавайях. Но, благодаря возможностям космического телескопа Hubble, ученые остаются в состоянии наблюдать за этой кометой с достаточно высоким уровнем детализации, несмотря на большое разделяющее комету и Землю расстояние.

Расстояние, разделяющее Солнце и комету K2, эквивалентно тому, если бы комета находилась между орбитами Урана и Сатурна. Количество энергии солнечных лучей, падающих на поверхность на таком удалении от Солнца, составляет 1/225 часть от количества солнечной энергии, падающей на поверхность Земли, а температура в окружающем космическом пространстве составляет -240 градусов Цельсия. И, несмотря на это, комета K2 продолжает "разбрасывать" в окружающее пространство свои ледяные покровы. Этот случай является фактом самых ранних наблюдений проявления активности кометы, только начинающей вхождение в планетарную зону Солнечной системы.

Комета K2 сейчас движется в направлении Солнца и облако пыли и газа, окружающее ядро кометы, так называемая кометная кома, имеет размер около 128 тысяч километров. Еще одним интересным фактом является то, что газовый состав кометы, в который входит кислород, азот, угарный и углекислый газ, делает саму комету K2 "самой примитивной кометой".

Космический телескоп Hubble увидел самую далекую от Солнца комету, находящуюся в активном состоянии


"Комета K2 находится сейчас на очень большом удалении от Солнца и ее поверхность настолько холодна, что ее активность не может быть вызвана традиционными причинами - испарением льда, из которого обычно состоит ядро любой кометы" - рассказывает Дэвид Джьюитт (David Jewitt), ученый-астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе - "Лед, который находится в ядре кометы еще настолько холоден, что он прочен, как камень. Активность кометы, очевидно, обуславливается воздействием на нее ряда внешних факторов при входе в планетарную зону. И именно это делает комету K2 столь особенной и интересной для астрономов".

Местом "рождения" кометы K2, как и множества других комет Солнечной системы, является облако Оорта (Oort Cloud), сферическая "оболочка" нашей системы, диаметром в один световой год, в которой находятся миллиарды потенциальных комет. Эти огромные шары изо льда, пыли и замороженных газов находятся там еще со времен формирования Солнечной системы, момента приблизительно 4.6 миллиарда лет назад.

Комета K2 еще даже не приступила к "развертыванию" своего хвоста. В точку с минимальным расстоянием до Солнца комета прибудет ориентировочно 14 июля 2022 года, а эта точка будет располагаться за орбитой Марса, на расстоянии 2.677 АЕ (астрономическая единица) от Солнца. И пока еще неизвестно, будет ли тогда комета K2 видна невооруженным глазом с поверхности Земли.
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