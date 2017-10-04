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Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге

Сегодня, 00:24
Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге


Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тенге (3,0%), до 24,1 трлн тенге. Месяцем ранее, после июльского сокращения на 1,3 трлн тенге (5,2%) был зафиксирован прирост на 265,9 млрд тенге (1,1%). Такие данные приводит ranking.kz.

На изменение объема активов повлияло уменьшение ссудного портфеля БВУ РК. Ссудный портфель БВУ РК уменьшился на 12,1% за год. Удельный вес кредитов в портфеле активов за год сократился с 63,0% до 57,1%. Месяцем ранее — 56,7%.

Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге

Банки наращивают резервы, соотношение собственного капитала к объему активов за год выросло с 10,9% до 11,8%, месяцем ранее — 11,7%. Совокупный объем собственного капитала банков Казахстана за год вырос на 130,9 млрд тенге (4,8%) и составил 2,8 трлн тенге. За последний месяц прирост составил 39,0 млрд тенге (1,4%).

Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге

За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объем активов.

Самый высокий результат показал Народный Банк — прирост на 507,1 млрд тенге (12,1%), до 4,7 трлн тенге. Доля от РК выросла с 16,9% до 19,6%. Прирост портфеля активов в августе составил 228,4 млрд тенге (5,1%). По объему активов Народный Банк стал лидером среди БВУ РК, годом ранее банк занимал 2 место уступая Казкому, который сократил объем активов за год на 1,6 трлн тенге.

На втором месте идет Kaspi Bank — годовой прирост на 194,6 млрд тенге (16,7%), до 1,4 трлн тенге. Доля от РК выросла на 1,0 п.п., до 5,6%. Прирост в августе составил 38,9 млрд тенге (2,9%). По объему активов банк улучшил свои позиции, переместившись за год с 8 на 6 место.

Замыкает тройку лидеров ForteBank с приростом на 187,4 млрд тенге (15,9%), до 1,4 трлн тенге. Доля от РК выросла с 4,8% до 5,7%. За последний месяц прирост активов составил 38,6 млрд тенге (2,9%). Банк за год вошел в ТОП 5, поднявшись с 7 места по объему активов.

Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге

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