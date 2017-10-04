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LG Electronics подводит итоги акции «Эстафета Жизни»

Сегодня, 00:30
LG Electronics подводит итоги акции «Эстафета Жизни»


В Алматы подвели итоги ежегодного проекта по корпоративному волонтерству в сфере добровольного донорства крови.

Компания LG Electronics Almaty Kazakhstan провела День донора на заводе в Алматы. В этом году социальный проект компании стартовал в сентябре. Весь месяц казахстанцы принимали участие, цепочка добрых дел не прерывалась в социальных сетях, приглашения передавались друзьям.

LG Electronics подводит итоги акции «Эстафета Жизни»

Так, популярная радиоведущая Диана Снегина, принявшая участие в Дне донора, поделилась, почему она считает важным реализацию подобных проектов.

«Недаром слово „донорство“ происходит от латинского слова „donare“ — „дарить“. Одна доза донорской крови может помочь 3 взрослым или 56 детям. А чтобы обеспечить достаточное количество крови для медицинских нужд, донорами должны быть не менее 1% населения. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови», — подчеркнула Диана Снегина.

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме нехватки донорской крови и общими усилиями улучшить ситуацию. В настоящий момент, по данным Движения Красного Полумесяца, в Казахстане на 1000 человек приходится всего 18 доноров крови, в то время как по стандартам ВОЗ этот показатель должен составлять 4060 человек. Причина кроется и в недостатке знания о донорстве и, как следствие, опасении за свое здоровье.

«Для LG проект по добровольному донорству крови стал частью ДНК-бренда, нашим вкладом в построение здоровой нации. Мы верим в то, что люди, объединенные стремлением помогать друг другу, способны изменить общество. Мы вдохновлены участием тысяч казахстанцев в добровольном донорском марафоне „Эстафета Жизни“ и будем и дальше развивать проекты в сфере корпоративного волонтерства», — отметил президент LG Electronics Almaty Kazakhstan Максим Чан.

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