Нобелевская премия 2017 года в области медицины присуждена исследователям генов, ответственных за "внутренние часы" организма человека

Вчера, 08:36Нобелевский комитет Каролинского института, Швеция, на днях присудил первую в 2017 году Нобелевскую премию. Лауреатами Нобелевской премии этого года в области медицины и физиологии стали Джеффри К. Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Росбэш (Michael Rosbash) и Майкл В. Янг (Michael W. Young), которые в 1980-х годах провели исследования, в результате которых были открыты гены, ответственные за работу "внутренних часов" организмов живых существ.Исследования, произведенные нынешними Нобелевскими лауреатами, были начаты в 1984 году не на пустом месте. Во время более ранних исследований был идентифицирован ген, получивший название "period", который, как тогда казалось, отвечает за регулирование суточного цикла организма. И Холл, Росбэш и Янг намеревались более подробно изучить механизм работы этого гена и функционирования наших "биологических часов".Проводя опыты над мушками-дрозофилами, исследователи нашли, что суточный цикл "кодируется" белком под названием PER, который быстро вырабатывается организмом в начале дня и количество которого постоянно уменьшается со временем. На концентрации белка PER завязана работа механизма обратной связи внутри каждой живой клетки, эта обратная связь позволяет поддерживать нужную концентрацию белка в течение дня и, одновременно, регулирует некоторые внутриклеточные процессы.Во время исследований ученые раскрыли другие гены, которые играют не менее важную роль в циркадном ритме. Второй "часовой" ген, названный "timeless", отвечает за производство белка TIM, который связан с белком PER. Эти два белка, попав внутрь клеточного ядра, служат замедлителями процесса производства белка PER. И благодаря третьему гену, "doubletime", внутри клетки вырабатывается белок DBT, который регулирует концентрацию белка PER и который определяет длительность 24-часового циркадного цикла.Первая работа Холла, Росбэша и Янга привела к возникновению достаточно широкой новой области исследований, связанных с нашими биологическими часами. Более поздние исследования показали, что работа практически всех генов млекопитающих находится под контролем циркадного ритма, а такие нарушения ритма, как бессонница, могут быть связаны с генетическими мутациями. Принудительная стимуляция определенных нейронов и участков головного мозга может подействовать, как своего рода "кнопка сброса", возвращающая биологические часы к нормальному ритму и вылечивающая, таким образом, некоторые нарушения работы организма, связанные с биоритмами.Ну а лауреаты Нобелевской премии этого года в других областях получат свою награду в течение этой недели.