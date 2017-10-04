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Tesla сорвала план по выпуску Model 3

Сегодня, 00:38
Tesla сорвала план по выпуску Model 3


Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в III квартале 2017 года 260 автомобилей своей новой модели, ориентированной на массовый сегмент — Model 3, сообщила компания. Ее производство началось в июле. В июле глава компании Илон Маск сообщал, что в августе должно быть произведено 100 автомобилей, а в сентябре — 1,5 тыс., пишет RNS.

По итогам финансовых результатов II квартала Tesla сообщала, что рассчитывает производить 5 тыс. Model 3, а в 2018 году — 10 тыс., планируемый объем производства в год — 500 тыс. автомобилей, напоминает Reuters. Цена модели — от 35 тыс. долларов.


Tesla сорвала план по выпуску Model 3

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Войти в график помешали трудности с настройкой производственных процессов под новую модель на заводах в Калифорнии и Неваде, объясняет компания. Всего в III квартале произведено 25,3 тыс. автомобилей Tesla.

В целом продажи Tesla в III квартале 2017 года выросли на 4,5% к аналогичному периоду 2016 года — до 26,15 тыс. автомобилей. Из них 14,07 тыс. — Model S, 11,87 тыс. — Model X и 220 Model 3. По отношению ко II кварталу продажи выросли на 17,7%.

В Tesla ожидают, что по итогам года продажи достигнут 100 тыс., что будет на 31% выше результата прошлого года.

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